12 талантливых воронежских ребят удостоились чести получить главный документ гражданина России в торжественной обстановке

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Событие, которое прошло 10 декабря, было приурочено ко Дню Конституции.

В церемонии приняли участие 14-летние ребята, впервые получающие паспорта. Это школьники из Воронежа и районов области, имеющие заслуги в учебе, спорте, науке и творчестве. Чести получить свои первые паспорта в торжественной обстановке были удостоены 12 человек.

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Торжественные церемонии вручения паспортов школьникам проходят в стенах Воронежской областной Думы с 2013 года в преддверии двух праздников – Дня России и Дня Конституции.

Паспорта юным гражданам вручили председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области Наталья Салогубова и начальник Управления по вопросам миграции главного управления МВД России по Воронежской области Сергей Червонцев.

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Приветствуя участников, Владимир Нетёсов отметил, что вручение паспортов накануне главного государственного праздника в стране делает церемонию особо значимой и торжественной.

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– Вы закончите школу, получите профессиональное образование, и своим трудом, знаниями и талантом будете способствовать динамичному и поступательному развитию страны и своей малой родины, Воронежского края. Не сомневаюсь, что вы станете достойными гражданами нашей страны, – сказал Владимир Нетёсов.

Председатель Воронежской областной Думы пожелал ребятам успехов в учебе, спорте, общественной жизни, крепкого здоровья, счастья, исполнения самой заветной мечты.

Затем ребята произнесли торжественную присягу гражданина Российской Федерации, после чего им вручили паспорта.