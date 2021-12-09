Игорь Маковский: «День филиала» открывает новые возможности для конструктивного диалога руководителей

Игорь Маковский.

В рамках Дня филиала генеральный директор компании Игорь Маковский обсудил вопросы надежной работы и развития электросетевой инфраструктуры Костромской области.

На сегодняшний день филиал обеспечивает надежное электроснабжение всей Костромской области, где проживает более 600 тысяч человек. В зоне ответственности предприятия находится 165 подстанции класса напряжения 35-110 кВ общей мощностью 1,8 тысяч мегавольт ампер, 6 497 трансформаторных подстанций 0,4/6/10 кВ, более 24 тысяч километров линий электропередачи.

Ключевые достижения, производственные планы и будущие проекты руководство филиала обсудило с профильными заместителями генерального директора. В продолжение Дня филиала глава энергокомпаний провел совещание по рассмотрению комплексной программы развития «Костромаэнерго» на период 2022-2024 гг.

Участие «Костромаэнерго» в жизни региона и его столицы не ограничивается только рамками производственной деятельности и обеспечения надежного электроснабжения. Одним из ярких проектов филиала стала подсветка в триколор опор высоковольтных линий электропередачи 110 кВ высотой по 60 метров каждая, расположенных на переходе через реку Волгу. Эта панорама теперь – излюбленное место для фотосессий костромичей и гостей города.

В этом году энергетики заключили более 200 договоров по наружному освещению в разных районах Костромской области, реализовали проект подсветки реконструируемого Кремля в сердце Костромы. К Новому году подарили горожанам праздничную иллюминацию, установили светодиодные арт-объекты на площадях и в скверах областного центра и украсили городские ёлки.

«Личные встречи с руководством филиалов ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» – необходимый инструмент для построения конструктивного диалога. В таком общении я всегда делаю акцент на основной задаче нашей компании – обеспечить потребителей надежным и качественным электроснабжением. В Костромской области, помимо этого, мы активно развиваем направление дополнительных услуг и сервисов, делая жизнь жителей региона комфортнее и безопаснее», – подчеркнул Игорь Маковский.