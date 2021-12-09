Глава Липецкой области Игорь Артамонов проверил ход строительства детской поликлиники в Липецке

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Новую детскую поликлинику строят в Липецке. Сегодня стройплощадку важного социального объекта посетил глава региона Игорь Артамонов. Он оценил ход работ и обсудил с подрядчиком темпы строительства. Сейчас ведётся армирование и бетонирование монолитных фундаментов. Сдать объект должны в декабре 2022 года.

«На этой стройке хороший подрядчик, который возвёл в регионе уже несколько социальных объектов. Ждём и здесь такого же добросовестного выполнения обязанностей», – отметил Игорь Артамонов.

Поликлиника строится по нацпроекту «Здравоохранение». Она будет состоять из двух корпусов – лечебного и лабораторного, связанного с основным переходом. Медучреждение рассчитано на 400 посещений в смену. В поликлинике помимо прочего оборудуют рентгенологический блок, эндоскопический кабинет, отделение функциональной диагностики, откроют дневной стационар на 30 коек и отделение восстановительного лечения с залом ЛФК, кабинетами массажа и физиотерапии.

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Новое здание строится взамен двух других поликлиник – №3 на улице Гагарина и № 4 на улице Филипченко. Оба учреждения расположены на первых этажах жилых домов и капитальный ремонт там не проводился более 30 лет.

«Мы обсудили внешний вид здания и внутренний дизайн, считаем, что детская поликлиника должна быть яркой, чтобы малыши не боялись сюда приходить. Подрядчики ознакомятся с опытом столичных медучреждений, и воплотят здесь самые интересные идеи», – прокомментировал Игорь Артамонов.

Фото предоставлены пресс-службой администрации Липецкой области.