Новогодние представления для детей 2021-2022 в Белгороде: афиша, билеты, расписание

Белгородцев с детьми приглашают на новогодние представления. Фото с афиши спектакля.

До Нового года осталось меньше месяца. И пусть декабрь только начался, рекомендуем белгородцам уже сейчас подумать о семейном досуге в новогодние праздники. Один из вариантов - сходить с детьми в театр.

«СКАЗКА ЕЛОЧНЫХ ИГРУШЕК»

БГАДТ им. Шепкина представляет юным зрителям и их родителям волшебный музыкальный спектакль «Сказка елочных игрушек» в постановке заслуженного артиста России Виталия Бгавина.

Пытаясь зажечь новогоднюю елку, Дед Мороз и Снегурочка вдруг уменьшаются до размера елочных игрушек - это колдовство устроил коварный и зловредный Кошелек, который захватил власть в игрушечной стране. Смогут ли елочные игрушки избавиться от ненавистного Кошелька и спасти Деда Мороза и Снегурочку, ребята узнают, посмотрев полную чудес и неожиданных сюжетных поворотов сказку с чарующей музыкой и красивыми танцевальными номерами!

С 25 декабря по 9 января новогоднее представление будет предваряться интермедией у театральной елки с участием Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных персонажей.

Спектакли состоятся с 25 по 30 декабря в 11:00, 1 января – в 14:00, со 2 по 6 января в 11:00, 14:00 и 17:00, с 7 по 9 января – в 11:00 и 14:00.

Цена билета - 500 рублей. Адрес: Соборная площадь, д. 1. Телефоны для справок: 32-06-44, 35-39-23, 32-33-51.

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ИЗУМРУДНОМ ГОРОДЕ»

Белгородская государственная филармония представляет вниманию юных белгородцев новогоднее музыкальное театрализованное представление «Приключения в Изумрудном городе» по мотивам произведений американского писателя Лаймена Фрэнка Баума.

Вместе с веселыми героями удивительной сказки Долли, Тотошкой, Страшилой, Железным Дровосеком и Трусливым Львом гости филармонии отправятся в увлекательное музыкальное путешествие по Желтой дороге к Доброму Волшебнику Гудвину! Злые и добрые феи этой сказочной страны Гингема и Вилинна, Бастинда и Стелла, Фея ночи и Фея Утра, а также Королева мышей Рамина будут творить свои необыкновенные волшебства на пути наших отважных героев.

Зрителей ждет яркое, праздничное представление с веселой музыкой, зажигательными танцами и волшебными превращениями! А самое главное - осуществится прекрасная, сказочная мечта детства побывать в Изумрудном городе, где царит Любовь, Доброта и настоящая Дружба!

Спектакли состоятся 25 – 26 декабря в 10:30, 12:30, 15:00, 17:15, 27 – 28 декабря в 12:30, 15:00, 29 – 30 декабря в 10:30, 12:30, 15:00, 31 декабря в 10:30, 12:30, 2 – 3 января в 10:30, 12:30, 15:00, 17:15, 4 января в 10:30, 12:30, 15:00, с 5 по 7 января в 10:30, 12:30, 15:00, 17:15.

Цена билета - 400 рублей. Адрес: ул. Белгородского полка, д. 56А. Телефоны для справок: 338-337, 333-319.

«ТРИ ВОЛШЕБНЫЕ СНЕЖИНКИ»

Белгородский государственный театр кукол приглашает зрителей в возрасте от трех лет на зимнюю сказку «Три волшебные снежинки» по пьесе Михаила Супонина в постановке Вячеслава Семейченко.

Медвежонок и его лесные друзья слепили Снеговика, который подарил им три снежинки. Снежинки эти, конечно, не простые - волшебные: желания, загаданные замечательными добрыми героями, они исполняют с большой радостью.

Услыхала про такую новость хитрая Лиса и стала вредничать. Ей тоже захотелось владеть всесильными снежинками. Пытаясь всячески обмануть Медвежонка, плутовка забывает о том, что снежинки исполняют желания, только если их об этом попросить очень вежливо и искренне.

Спектакли состоятся с 5 по 7 января в 10:00, 13:00 и 16:00.

Цена билета - 420 рублей. Адрес: ул. Некрасова, д. 5-б/8. Телефон для справок: 26-26-83.