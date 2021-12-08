Металлоинвест – призёр Международной Премии «Мы вместе»

Торжественная церемония награждения победителей прошла в рамках Международного форума гражданского участия.

Программа социальных инвестиций Компании «ВМЕСТЕ!» вошла в тройку лидеров в номинации «Комфортные города» трека «Бизнес». Программа Металлоинвеста заняла второе место после проекта Группы «Газпром».

Программа «ВМЕСТЕ!» направлена на содействие устойчивому развитию городов, в которых живут сотрудники Металлоинвеста. ЕЕ проекты решают наиболее актуальные социальные задачи и повышают качество жизни в городах, содействуют вовлечению в этот процесс всех заинтересованных сторон, формируют сообщество лидеров городских изменений.

В частности, отремонтированы мосты и дороги, обновлены детские и спортивные площадки, проведена реконструкция общественных пространств и благоустройство зоны отдыха на набережной в Старом Осколе, реконструирован фонтан в «Чудо-Юдо граде» в Губкине, благоустроены городские парки в Губкине и Железногорске. Проведена реконструкция и ремонт школ, детских садов в Старом Осколе, Губкине, Железногорске и Новотроицке.

- Металлоинвест выстраивает партнёрства, вовлекает в проекты все заинтересованные стороны и формирует сообщества лидеров городских изменений. Правильность такого подхода как никогда очевидна сегодня, когда так нужны инициативы, направленные на помощь людям и улучшение качества жизни, – подчеркнула заместитель генерального директора по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям Металлоинвеста Юлия Мазанова. – Формирование культуры взаимопомощи – важное, общее дело. Это поддержка тех, кто нуждается в ней сегодня, и лучший, добрый мир для наших детей завтра.

«ВМЕСТЕ!» - важный инструмент повышения вовлечённости сотрудников Металлоинвеста, роста эффективности социальных инвестиций и содействия реализации стратегии устойчивого развития Компании. Программа объединила более 2000 волонтеров, которые реализовали более 300 проектов. А в рамках грантового конкурса было поддержано более 80 проектов местных активистов и НКО.

Всего в 2020 году Компания инвестировала в развитие регионов, в которых работают ее предприятия, 7,1 миллиарда рублей.