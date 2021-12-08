«Открытие»: звонки от имени банков - самый массовый вид мошенничества

Важно, что банки - главный источник информирования наших соотечественников о кибербезопасности.

В результате опроса, проведенного специалистами ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» среди совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек, 65% респондентов сообщили, что обошлось без ущерба, а 8% - потеряли деньги. Самый высокий процент пострадавших от действий финансовых мошенников за последний год - в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Северо-Западном федеральном округе.

Отвечая о способах мошенничества, россияне чаще всего называли звонки и смс от имени финансовых организаций и государственных органов (полиция, Следственный комитет, судебные органы). Многие действия аферистов касаются актуальной повестки (выплаты пенсионерам, qr-коды для вакцинированных), финансовых пирамид и предложений сверхдохода по ценным бумагам, процветают и поддельные сайты и приложения, замаскированные под сервисы государственных органов.

В случае столкновения с финансовым мошенничеством 43% респондентов не предпринимало никаких действий. Обращалось в банк лишь около четверти россиян, в полицию - 9% опрошенных, в суд - и вовсе 1%.

Что касается просвещения для безопасности, чаще всего россияне получают информацию о кибербезопасности от банков (83%), далее с большим отрывом идут операторы связи и госорганы (по 49%) и другие организации (40%). Наиболее предпочтительными способами получения информации респонденты назвали уведомление по электронной почте, смс-уведомления и в платежном процессе на странице ввода кода подтверждения при оплате в интернете.

Примечательно, что большинство россиян невысоко оценивают уровень личной кибербезопасности в российской финансовой системе. 30% уверены, что в любой момент могут стать жертвой мошенников. 21% полагает, что по мере развития технологий кибербезопасность финансовых операций снижается, а 32% считают, что проблемы есть, но в целом она повышается. Уверены в достаточной защищенности операций лишь 18% респондентов.