ВТБ: спрос на ипотеку в Центральном федеральном округе вырос на 15%

Достигнутый в 2021-м году показатель на 15% больше результата аналогичного периода года 2020-го.

Средний чек ипотеки по Центральному федеральному округу за 11 месяцев составил 2,2 миллиона рублей - почти на четверть больше, чем средний чек за аналогичный период 2020 года.

Продолжает сохранять популярность программа ипотеки с господдержкой. В этом году на ее долю приходится треть от продаж. Сумма выдач по ипотеке с господдержкой по итогам 11 месяцев 2021 года достигла 21,7 миллиарда рублей. Выдачи заемных средств по госпрограмме для семей с детьми в текущем году составили 4,4 миллиарда. По обновленным условиям этой программой могут воспользоваться пары даже с одним ребенком, родившимся после 1 января 2018 года (напомним, в сентябре Банк ВТБ (ПАО) улучшил условия по ипотеке с господдержкой, снизив ставку до 5,75% годовых, а по семейной ипотеке ставка теперь - от 4,7%).

В ноябре ВТБ выдал жителям ЦФО 2,6 тысячи жилищных займов на 6,3 миллиарда рублей - на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Средний чек по ипотеке в ноябре 2021 года составил 2,4 миллиона рублей.

В целом по России за 11 месяцев текущего года ВТБ выдал ипотечных кредитов более чем на один триллион рублей, что является историческим рекордом. По оценкам аналитиков банка, российские заемщики с января по ноябрь 2021 года получили 5,1 триллионов рублей в рамках кредитов на жилье.