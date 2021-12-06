Металлоинвест – лучший работодатель России по версии Forbes

По оценке экспертов, у Металлоинвеста - лучший показатель среди всех горнодобывающих и металлургических компаний.

В уже третий рейтинг Forbes вошли более 100 крупнейший российских компаний. Основной метод сбора данных – анкетирование компаний, а также анализ годовых отчетов и отчетов об устойчивом развитии.

После расчета баллов по группам «Сотрудники и общество», «Экология» и «Корпоративное управление» компании присваиваются соответствующие статусы, которые затем должны быть подтверждены авторитетным жюри.

Напомним, первый рейтинг Forbes по сути был HR-премией и на итоговый балл основное влияние оказывали средние зарплаты, социальный пакет и условия труда. Методология третьего рейтинга была разработана совместно с компанией KPMG. В ней нашла отражение высокая актуальность ESG-повестки (Environmental, Social, Governance). Параметры, по которым оценивались компании, были объединены в три группы: «Сотрудники и общество» (S), «Экология» (E) и «Корпоративное управление» (G).

По группам показателей «Экология» и «Корпоративное управление» Металлоинвест удостоился платинового статуса, по метрике «Сотрудники и общество» – золотого. Это лучший показатель среди всех горнодобывающих и металлургических компаний.

- В центре философии Металлоинвеста находятся наши сотрудники. Это самый важный актив Компании. Наша цель – обеспечить комфортные и безопасные условия труда и достойный уровень заработных плат на предприятиях. При этом мы внедряем лучшие технологии для сокращения воздействия на окружающую среду, инвестируем в инфраструктуру, медицину и образование в наших городах, – отметил генеральный директор Металлоинвеста Назим Эфендиев. – Новая методика расчета рейтинга отражает современные подходы и ожидания сотрудников в отношении работодателей. Поэтому звание лидера рейтинга работодателей горно-металлургической отрасли – это высокая оценка наших усилий в этом направлении и особая ответственность для нас.

В жюри конкурса вошли представители таких компаний и организаций как РЖД, НЛМК, UC Rusal, IKEA, АКРА, «Платформа НТИ», Сбер, Российское экологическое общество, Экологический союз, ВТБ, Росатом, ДОМ.РФ, Яндекс, Тинькофф Банк, Сибур Холдинг, You Social, Mars Petcare, Вымпелком, Национальное рейтинговое агентство.