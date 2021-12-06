В Белгородской области на детские утренники будут пускать по QR-кодам

Сдать тест можно в поликлиниках города, где работают кабинеты для забора анализов перед операциями и поступлением в роддома. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для посещения детских утренников в этом году достаточно предоставить QR-код или справку об отрицательном ПЦР-тесте. Об этом сообщает оперштаб региона по коронавирусу.

По словам главного врача городской поликлиники Белгорода Ольги Поляковой, в ближайшее время управление образования составит графики праздничных мероприятий для детей с пофамильными списками посетителей. При этом родственники также могут попасть на праздник. Но только при наличии QR-кода или отрицательного ПЦР-теста.

Сдать тест можно в поликлиниках города, где работают кабинеты для забора анализов перед операциями и поступлением в роддома. Однако Ольга Полякова призвала беременных женщин отказаться от посещения многолюдных мероприятий в особенности на ранних сроках.

Напомним, что по последним рекомендациям Минздрава РФ, после 22 недели беременные могут пройти вакцинацию от COVID-19, получив иммунитет для себя и ребенка.

Как стало известно ранее, в Белгородской области продлят работу системы QR-кодов до 20 декабря. Об этом в своих соцсетях сообщил сегодня губернатор Вячеслав Гладков.