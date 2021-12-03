Металлоинвест возглавил рейтинг «Лидер корпоративной благотворительности»

В этом году участие в конкурсе приняли 44 компании.
Конкурс «Лидеры корпоративной благотворительности» – проект ассоциации грантодающих организаций «Форум доноров» и одно из крупнейших событий в сфере корпоративной благотворительности и социальных инвестиций в России. Рейтинг «Лидеры корпоративной благотворительности» формируется на основе методологии EY. В этом году на конкурс номинаций было подано более 100 заявок.
Металлоинвест возглавил рейтинг «Лидеры корпоративной благотворительности», став одной из шести компаний в категории А+. Программа поддержки регионов в период пандемии и грантовый конкурс Металлоинвеста «ВМЕСТЕ! с моим городом» были признаны лучшими в своих категориях.
- Неравнодушное отношение к каждому, кому нужна помощь – это философия Алишера Бурхановича Усманова, основателя Металлоинвеста. Воплощая этот подход, Компания на протяжении многих лет заботится о развитии городов и территорий, о благополучии сотрудников и их семей, чутко реагирует на внешние вызовы, готова не просто протянуть руку помощи, а сделать больше, чем от неё ожидают, – отметила заместитель генерального директора по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям Металлоинвеста Юлия Мазанова. – Этот принцип во многом предвосхитил актуальную тенденцию по формированию «корпоративного гражданства» у бизнеса. Спасибо экспертам конкурса за высокую оценку зрелости наших подходов к социальной ответственности и эффективности реализуемых нами проектов.
Программа поддержки регионов в период пандемии
Ключевой задачей Металлоинвеста является защита жизни и здоровья сотрудников, обеспечение стабильной работы предприятий.
С начала пандемии Металлоинвест направил на охрану здоровья сотрудников и жителей городов присутствия более 3 миллиардов рублей.
На всех предприятиях организован комплекс мероприятий, позволяющих обеспечить максимальную безопасность работников и членов их семей.
Для лечебных учреждений регионов приобретены медицинское оборудование, СИЗы, проводится постоянное обучение сотрудников.
В Металлоинвесте созданы ситуационные центры по борьбе с коронавирусом. По обращению в них сотрудники получают квалифицированную помощь и инструкцию к действию.
Грантовый конкурс Металлоинвеста «ВМЕСТЕ! с моим городом»
С 2016 года на развитие Белгородской, Курской и Оренбургской областей в рамках программ по социально-экономическому партнёрству Металлоинвест направил почти 17 миллиардов рублей. Основные направления программ: создание новых общественных пространств, развитие образования, культуры, спорта, здравоохранения, поддержка некоммерческих организаций.
В Металлоинвесте уверены, что одним из самых эффективных инструментов для вовлечения жителей в происходящие изменения является грантовый конкурс «ВМЕСТЕ! С моим городом».
С 2016 года на конкурс было подано 1213 заявок, 397 из которых были поддержаны и реализованы.
Грантовый конкурс позволяет начать с небольших, простых проектов и вырастить их до общегородских. Для этого разработана масштабная образовательная программа, в которую привлекаются как местные эксперты, так и специалисты федерального уровня — лидеры в области социального проектирования и развития городов.
Подача заявок, экспертиза и отчетность для удобства переведены на онлайн-платформу, разработана система мониторинга и оценки конкурса.
В 2020 году четыре проекта победителей грантового конкурса были включены в программы соглашений о социально-экономическом партнерстве, заключенных между Металлоинвестом и администрациями регионов.