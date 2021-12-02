Металлоинвест – участник работы по «зеленой» трансформации промышленности

Компания «Металлоинвест» - ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и стали - готова делиться накопленным опытом.

Миссия Альянса – содействие переходу к устойчивой модели развития экономики, обеспечивающей сохранение природы, благополучие общества и долгосрочное процветание бизнеса в рамках существующих ограничений природных ресурсов, на основе заинтересованности, сотрудничества и партнерства всех вовлечённых сторон.

Компания «Металлоинвест», ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа на мировом рынке, один из ведущих региональных производителей высококачественной стали, приняла участие в первой конференции, в ходе которой было подписано соглашение о сотрудничестве в связи созданием Альянса.

Иван Стрешинский, генеральный директор USM, председатель совета директоров Металлоинвеста, подчеркнул:

- Мы уверены, что объединение крупнейших российских компаний поможет поиску эффективных решений в области климата и «зеленой» трансформации промышленности. Металлоинвест накопил значительный опыт в производстве железорудного сырья и стали с низким углеродным следом и заинтересован в кооперации для развития новых технологий. Мы готовы делиться и практиками по внедрению принципов устойчивого развития в корпоративное управление.

В состав первоначальных учредителей Альянса сегодня входит 28 компаний, которые представляют более 18 отраслей российской экономики. Отметим, он задуман как постоянно действующая платформа для диалога и вовлечения всех заинтересованных сторон, обмена знаниями и опытом между различными секторами бизнеса, государством и обществом, разработки и продвижения новых норм и стандартов в области ESG, включая отраслевые руководства, формирования общих рамок оценки и отчётности в этой области, развития преобразующих партнёрских отношений, взаимодействия и реализации общих программ для достижения целей устойчивого развития, инвестиционной поддержки прорывных проектов, ориентированных на ESG-трансформацию.

В свою очередь, Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка, пояснил:

- Обсуждая вопросы социальной деятельности предприятий, прозрачного и эффективного управления и сохранения окружающей среды, мы пришли к тому, что бизнесу, в первую очередь крупнейшему, надо объединить усилия, чтобы формировать эту повестку в стране. Мы поняли, что должны работать над созданием нормативной базы, стандартов, правил проверки этих стандартов, формированием нового законодательства, стимулирующего всех участников рынка к ESG-конверсии, и лоббированием национальных интересов России и отечественного бизнеса на международной арене. Эти ключевые задачи мы и положили в основу учредительных документов ESG-Альянса. Альянс формируется на добровольной основе, и мы призываем представителей бизнеса присоединяться к нему. Наш опыт показывает, что подобные добровольные объединения по серьёзным проблемам, встающим перед бизнесом, приносят очень хорошие результаты. И мне кажется, что из этой инициативы может получиться очень полезное и эффективное решение для продвижения России в части ESG-повестки.

Во встрече также приняли участие первые лица компаний: Автобан, АФК «Система», Газпром нефть, ЕвроХим, Колмар Груп, ОХК «Уралхим», Полюс, Просвещение, РУСАЛ, Р-Фарм, Сбер, СИБУР Холдинг, Солар Системс, СУЭК, Т Плюс, ТехноНИКОЛЬ, Трансмашхолдинг, УК «Дело», Уралкалий, Фармстандарт, Юнилевер Русь, En+ Group, Eurasian Resources Group, Mercury Retail, Holding PLC, O1 Properties, Vos’hod Development, X5 Group.