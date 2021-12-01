Игорь Маковский посетил с рабочим визитом Смоленскую область

На встрече с коллективом и управленческим аппаратом «Смоленскэнерго» Игорь Маковский обсудил особенности работы филиала

Важными этапами поездки главы компании в регион стали встреча с коллективом смоленского филиала и руководством области. Центральной темой обсуждения стали планы и перспективы функционирования электросетевого комплекса, а также подведение итогов аварийно-восстановительных мероприятий прошедших суток.

Игорь Маковский дал положительную оценку ходу работ, отметил готовность личного состава, скорость реагирования на массовые технологические нарушения в сети, слаженность взаимодействия служб и подразделений по восстановлению электроснабжения потребителей Смоленской области, нарушения которого были вызваны мощным циклоном 30 ноября текущего года.

Глава энергокомпании подробно остановился на приоритетах работы филиала «Россети Центр» - «Смоленскэнерго». В их числе он обозначил повышение надежности электроснабжения потребителей, снижение потерь электроэнергии, развитие дополнительных услуг и сервисов.

На встрече с коллективом и управленческим аппаратом «Смоленскэнерго» Игорь Маковский обсудил особенности работы филиала, выполнение социальных обязательств компаний, а также ряд рабочих вопросов.

В завершение визита генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» встретился с руководством региона и обсудил стратегически значимые направления модернизации энергокомплекса Смоленской области в 2022-2024 гг.

- Рабочие визиты позволяют увидеть работу филиала изнутри, правильно расставить приоритеты дальнейшей деятельности компании. В настоящее время перед филиалом «Смоленскэнерго» поставлен ряд важных задач, выполнение которых позволит вывести работу электросетевого комплекса региона на качественно новый уровень, – подчеркнул Игорь Маковский.