Список школ и детских садов Белгорода, в которых в 2022-м году начнется капитальный ремонт

Программа обновления образовательных учреждений Белгорода рассчитана на три года. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В Белгороде готовятся к старту масштабной программы капитального ремонта школ и детских садов, - информирует пресс-служба местной администрации.

Деньги на работы выделят из регионального бюджета. Запланирован не только капитальный ремонт, благоустройство территории, но и полное оснащение образовательных организаций новым оборудованием и мебелью. Работы будут проводить с учетом пожеланий учителей и родителей.

- На всех этапах, начиная от проектирования и заканчивая приемкой отремонтированного здания, администрация учреждения и управление образования будут принимать непосредственное участие и контролировать ход работ, – пояснил заместитель руководителя управления образования мэрии Алексей Ковалев.

Одна из первых на очереди 33-я школа. Работы здесь начнутся в мае 2022 года. 704 ученика и 39 педагогов на время капремонта, который будет длиться год, переедут в 21-ю школу. О том, как организуют образовательный процесс, родителям рассказали на собрании.

- Есть, конечно, переживания, - поделилась мама ученика Светлана Яшина. - Но с другой стороны мы рады. Год – это не такой уж и большой срок, можно и потерпеть. Дети все будут вместе, что радует.

Программа обновления образовательных учреждений Белгорода рассчитана на три года. За это время полностью отремонтируют 29 школ и 30 детских садов.

В 2022-м году ремонт ждет Центр образования №1, школы №№ 4, 7, 11, 31, 33, 35, 37, 43, 45, детские сады №№ 1, 12, 16, 23, 35, 41, 48, 63, 66 и 85. Работы начнут 1 июня 2022 года и завершат 1 сентября 2023. В областном бюджете на эти цели предусмотрено четыре миллиарда рублей.