Металлоинвест поделился опытом поддержки регионов

Создание благоприятной среды в городах присутствия – важная задача компании. Фото Александра Белашова.

Мероприятие, главной темой которого стало партнерство для устойчивого развития регионов, прошло накануне в Санкт-Петербурге. Его участники подчеркивают, что для эффективного партнёрства крайне важны открытость, наличие доброй воли и искренней заинтересованности в результате, а также постоянная работа в тесном контакте, четкие правила взаимодействия и преемственность сотрудничества.

В рамках тематической сессии «Городской креатив» эксперты обсудили цели и задачи, которые ставит перед собой бизнес, занимаясь благотворительностью, важность объединения усилий государства, бизнеса и общества для решения актуальных проблем региональных городов, вклад креативных проектов в развитие городской среды и повышения качества жизни. Собравшиеся отметили, что именно партнёрство общества, бизнеса и власти создает возможность для реализации масштабных проектов и является основой долгосрочной устойчивости.

Спикерами сессии выступили директор центра КСО СПбГУ Юрий Благов, директор департамента обеспечения устойчивости бизнеса РУСАЛ Рустам Закиев, руководитель PR службы «Газпром переработка» Юлия Митрофанова, директор по корпоративным коммуникациям и устойчивому развитию группы «Свеза» Валентина Лихачева, директор по бренду, коммуникациям и КСО компании «ОМК» Мария Курносова.

- Предприятия Металлоинвеста расположены в четырех городах, три из которых являются моногородами с населением около 100 тысяч человек. Мы хотим, чтобы жить здесь было комфортно, а такие сферы как образование, медицина, культура находились на уровне региональных и федеральных центров. Создание благоприятной среды – это ответ на традиционные для небольших городов проблемы и фактор долгосрочной устойчивости, – отметил в своем выступлении директор департамента устойчивого развития Металлоинвеста Кирилл Цикун.

Кирилл Цикун : Чтобы кадры не уезжали, а молодые сотрудники стремились приехать и остаться жить в городе - необходимо создавать современные городские пространства.

Среди ярких примеров – создание Парка Никитина в Железногорске, ревитализация поймы и создание прибрежной рекреационной зоны малой реки Теплый колодезь в Губкине, реконструкция центральной набережной Старого Оскола и центральной магистрали Новотроицка – улицы Советской. Такие проекты кардинально меняют облик городов, становятся центром притяжения, местом, где людям интересно проводить свободное время, где проходят масштабные городские праздники и небольшие встречи отдельных сообществ.

Кирилл Цикун рассказал, что в рамках грантового конкурса «Вместе! С моим городом», Металлоинвест помогает активным жителям воплощать в жизнь свои проекты. Самое важное для Компании в этом проекте – сделать горожан авторами и участниками изменений городской среды. Грантовый конкурс Металлоинвеста позволяет начать с небольших простых проектов и вырасти до общегородских. Лучшие проекты выносятся на публичную защиту, где обсуждаются с руководителями городов и представителями региона. В случае успеха они становятся частью программы социально-экономического партнёрства (СЭП), ежегодно подписываемой Компанией с регионом.

В этом году на Михайловском горно-обогатительном комбинате им. А.В. Варичева, входящем в компанию «Металлоинвест», был дан старт промышленному туризму. Частью туристического маршрута также является открытый при поддержке Компании и благотворительного фонда «Искусство, Наука и Спорт» центр современного искусства «Цикорий» – новое креативное пространство в Железногорске.

Благодаря промышленному туризму формируется новая идентичность города, растёт его привлекательность. Это помогает развитию малого и среднего предпринимательства, индустрии гостеприимства, других областей, которые могут быть востребованы гостями города.