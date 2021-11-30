Адреса пунктов вакцинации от коронавируса в Белгородской области на декабрь 2021: официальный список

В Белгородской области продолжается прививочная кампания от коронавируса. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Белгородской области продолжается прививочная кампания от коронавируса. Записаться на прививку можно через сайт Госуслуг, а также в медучреждениях - по телефону или при очном посещении регистратуры. Пункт вакцинации может иметь несколько прививочных кабинетов, которые работают в будние дни в две смены, а в выходные – в одну. Прививки не обязательно делать в поликлинике по месту жительства, процедура доступна в любом удобном учреждении. Необходимо взять с собой документы: паспорт, СНИЛС и полис ОМС.

Сейчас в регионе организовано 37 пунктов вакцинации.

Пункты вакцинации против коронавирусной инфекции в Белгороде:

Поликлиника «Полимедика», улица Макаренко, 12

Детская областная клиническая больница, улица Губкина, 44

Отделенческая больница на станции Белгород, проспект Славы, 9

Городская поликлиника № 4, Садовая улица, 17а

Городская поликлиника № 6,улица Костюкова, 16

Поликлиника № 7, улица Губкина, 46

Городская поликлиника № 1, Белгородский проспект, 99

Городская поликлиника № 8, улица Есенина, 48б

Городская поликлиника № 2, Народный бульвар, 51

Медицинский центр «Поколение», улица Губкина, 46б

Пункты вакцинации от ковида в районах области

Алексеевский район

Алексеевская центральная районная больница, Алексеевка, Никольская улица, 2

Белгородский район

Белгородская центральная районная больница, село Стрелецкое, улица Королева, 77

Белгородская центральная районная больница, село Стрелецкое, улица Королева, 77, корпус 1

Борисовский район

Борисовская центральная районная больница, поселок Борисовка, улица 8 Марта, 9

Валуйский район

Валуйская центральная районная больница, Валуйки, улица Тимирязева, 107

Вейделевский район

Вейделевская центральная районная больница, поселок Вейделевка, Октябрьская улица, 80

Волоконовский район

Волоконовская центральная районная больница, поселок Волоконовка, улица Курочкина, 1

Грайворонский район

Грайворонская центральная районная больница, Грайворон, улица Мира, 98

Губкинский городской округ

Губкинская центральная районная больница, улица Чайковского, 20

Губкинская городская детская больница, улица Космонавтов, 4

Ивнянский район

Ивнянская центральная районная больница, поселок Ивня, Привольная улица, 1

Корочанский район

Корочанская центральная районная больница, Короча, Интернациональная улица, 70

Красненский район

Красненская центральная районная больница, село Красное, Светличная улица, 12

Красногвардейский район

Красногвардейская центральная районная больница, Бирюч, улица Тургенева, 1

Краснояружский район

Краснояружская центральная районная больница, поселок Красная Яруга, Центральная улица, 16

Новооскольский район

Новооскольская центральная районная больница, Новый Оскол, Ливенская улица, 124

Прохоровский район

Прохоровская центральная районная больница, поселок Прохоровка, улица Лермонтова, 54

Ракитянский район

Ракитянская центральная районная больница, поселок Ракитное, Пролетарская улица, 81

Ровеньский район

Ровеньская центральная районная больница, поселок Ровеньки, улица Горького, 52

Старооскольский городской округ

Старооскольская окружная больница Святителя Луки Крымского, Старый Оскол, улица Ублинские Горы, 1

Городская детская поликлиника № 3, Старый Оскол, Олимпийский микрорайон, 13а

Городская детская поликлиника № 3, Старый Оскол, Олимпийский микрорайон, 46а

Чернянский район

Чернянская центральная районная больница, поселок Чернянка, улица Степана Разина, 2а

Шебекинский район

Большетроицкая районная больница, село Большетроицкое, улица Чапаева, 5

Шебекинская центральная районная больница, Шебекино, улица Ленина, 46

Яковлевский район

Томаровская районная больница им. И.С. Сательского, поселок Томаровка, Магистральная улица, 86

Яковлевская центральная районная больница, поселок Яковлево, улица Ленина, 26