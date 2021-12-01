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Экономика1 декабря 2021 4:00

Лебединский ГОК успешно прошел ресертификационный аудит

Оглашены итоги проверки, проводимой в октябре специалистами Британского института стандартов British Standards Institution
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На основании полученных положительных результатов сертифицирующая организация продлила действие СМК Лебединского ГОКа на три года.

На основании полученных положительных результатов сертифицирующая организация продлила действие СМК Лебединского ГОКа на три года.

В ходе аудита были проведены беседы с руководителями и специалистами технического управления, обогатительной фабрики, управления технического контроля, фабрики окомкования, дирекции по оборудованию, управления сопровождения продаж, управления железнодорожного транспорта, лаборатории метрологии. Проведен анализ необходимой документации.

Эксперты BSI - признанного мирового лидера в области международной сертификации - отметили высокий уровень компетенции представителей проверяемых структурных подразделений в вопросах реализации процессного подхода, риск-ориентированного мышления, поддержания, управления и обеспечения результативности процессов и системы менеджмента качества в целом.

В итоге система менеджмента качества комбината, входящего в компанию «Металлоинвест», признана соответствующей требованиям международного стандарта ISO 9001:2015.

- Качество продукции – один из определяющих факторов конкурентоспособности предприятия на российском и международном рынке, – прокомментировал Александр Токаренко, управляющий директор Лебединского ГОКа. – Мы делаем ставку на увеличение объёмов выпуска премиальной железорудной продукции, планомерно внедряем передовые «зелёные» технологии. Установившиеся многолетние доверительные отношения с нашими ключевыми клиентами – лучшее доказательство нашей успешной работы по данным направлениям.

БИЗНЕС-ПРЕСС