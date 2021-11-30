В Воронежской области региональный парламент утвердил выделение дополнительных средств на борьбу с пандемией

.

Значительная часть средств как из федеральной, так и региональной казны распределена на мероприятия в рамках борьбы с коронавирусом.

Депутаты регионального парламента согласовали очередные корректировки в бюджете региона на 2021 год в ходе 15 заседания.

– Необходимость внесения изменений связана с уточнением объема поступлений доходов областного бюджета и перераспределением бюджетных ассигнований между департаментами правительства региона, а также внутри их смет. В результате принятых изменений уточняются как доходы, так расходы бюджета. Доходы областного бюджета в 2021 году в целом увеличиваются почти на 3,8 млрд рублей, расходы – примерно на 3,5 млрд рублей. Таким образом, дефицит бюджета сокращается на 275 млн рублей, – рассказал об основных параметрах корректировок председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Существенное дополнительное финансирование вновь затрагивает все сферы, так или иначе связанные с противодействием коронавирусной инфекции.

Так, в регион направлены межбюджетные трансферты из резервного фонда Правительства РФ. Из них более 1 млрд рублей – ТФОМСу на финансовое обеспечение расходов и почти 81 млн рублей – на проведение углубленной диспансеризации застрахованных по ОМС лиц, перенесших COVID-19. Еще почти 165 млн рублей направляется на приобретение лекарственных препаратов для пациентов с COVID-19, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях. Кроме того, порядка 114,5 млн рублей федеральных средств поступило на финансовое обеспечение выплат стимулирующего характера медработникам, участвующим в проведении вакцинации и расходов, связанных с оплатой им отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска. Кроме того, в общей сложности почти 125 млн рублей получено из резервного фонда правительства РФ на оплату отпусков и выплату компенсации за неиспользованные отпуска воронежским медикам, а также работникам стационарных организаций соцобслуживания.

Также за счет увеличения объема поступлений налоговых и неналоговых доходов, перераспределения финансирования между департаментами (в том числе зарезервированных средств облбюджета), департаменту здравоохранения области были увеличены ассигнования более чем на 1,9 млрд рублей для реализации различных мероприятия по противодействию COVID-19. Еще почти 73 млн рублей распределено департаменту соцзащиты области для проведения тестирования на наличие коронавирусной инфекции и организацию питания в период режима изоляции работников стационарных учреждений соцобслуживания с круглосуточным проживанием. Около 107 млн рублей направлено департаменту строительной политики на оплату работ по обеспечению системой централизованного снабжения медицинским кислородом учреждений здравоохранения области и общестроительные работы в них.

– Сегодня в регионе существенная часть материальных и человеческих ресурсов задействована в борьбе с ковидом, и финансирование на эти цели также увеличивается. Сохранение здоровья и жизни граждан в условиях продолжающейся пандемии – безусловный приоритет для властей всех уровней, – подчеркнул председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.