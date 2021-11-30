ФБУ «Белгородский ЦСМ» озвучил итоги Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России»

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Программа «100 лучших товаров России» реализуется с 1998 года как инструмент поддержки отечественных товаропроизводителей и стимулирования выпуска ими высококачественной и конкурентоспособной продукции и услуг.

Ежегодно ФБУ «Белгородский ЦСМ» выступает организатором регионального этапа конкурса Программы. Продукция и услуги, получившие высокую оценку на региональном уровне, рекомендуются региональной комиссией по качеству к участию в федеральном этапе.

В этом году на федеральном этапе наградами были удостоены 22 вида продукции и 1 услуга от 13 производителей Белгородской области.

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Дипломами лауреатов наградили продукцию следующих предприятий:

- АО «ЭФКО»;

- АО «Губкинский мясокомбинат»;

- АО «Кондитерская фабрика «Белогорье»;

- СССПоК «Альянс Фермервест»;

- СССПСПОК «Корочанские сады»;

- ООО «РудХим».

Дипломом лауреата отметили также санаторно-курортные услуги ОГАУЗ «Санаторий «Красиво».

Дипломантами стала продукция следующих предприятий:

–ООО «Белые горы»;

–ООО «Белгранкорм»;

–СССПСПОК «Корочанские сады»;

–ООО «Капитан»;

–ООО «Конфектум»;

–АО «ЭФКО»;

–ООО «Мясокомбинат «Бессоновский»;

–ООО «РудХим»;

–ООО «ПК «Юго-Запад Химпром».

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Эти предприятия получили право использовать логотип «100 лучших товаров России» в рекламных целях и размещать его в документации и на упаковке продукции в течение двух лет.

В первую сотню лучших товаров и услуг России с получением звания «Золотая сотня» вошли предприятия СССПоК «Альянс Фермервест» с продукцией: Сыр «Борисовский» полутвердый м.д. жира 50%, сыр «Борисовский выдержанный» твердый м. д. жира 50%, сыр «Борисовский козий» полутвердый м. д. жира 50%, сыр «Борисовский из коровьего и козьего молока» полутвердый м. д. жира 50% и АО «ЭФКО» с продукцией «Биойогурт «Слобода» с ананасом и кофе, обогащенный лактобактериями L.casei, обезжиренный; Биойогурт «Слобода» с апельсином и ягодами годжи, обогащенный лактобактериями L.casei, обезжиренный; Биойогурт «Слобода», обогащенный лактобактериями L.reuteri, с грейпфрутом, с м.д.ж. 5,2%; Биойогурт «Слобода», обогащенный лактобактериями L.reuteri, натуральный, с м.д.ж. 5,8%».

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Товаропроизводители, чьи товары получили звание «Золотая сотня», получили право ставить отличительный знак на соответствующих товарах, а также рекомендуются к участию в конкурсах Премии Правительства РФ в области качества.

Также впервые участвующий в конкурсе СССПоК «Альянс Фермервест», получило высшую награду конкурса «Вкус качества». Данная награда присуждается от 9 до 14 видам продукции из числа Лауреатов ежегодного Конкурса в номинации «Продовольственные товары». Эта награда соответствует наилучшим свойствам качества и безопасности продукции, признанной потребителями.

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Специалистам предприятий и организаций, продукция и услуги которых стали победителями на федеральном этапе, вручили персональные награды «Отличник качества» и «За достижения в области качества».

Поздравляем всех победителей с заслуженным признанием и желаем дальнейшего развития и покорения новых вершин!

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