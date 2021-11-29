За долги по алиментам белгородца отправили в колонию строгого режима

Мужчина был взят под стражу в зале суда. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Из-за нежелания выплачивать алименты житель села Центральное Ракитянского района проведет ближайшие девять месяцев в колонии строгого режима, - информирует пресс-служба УФССП России по Белгородской области.

Мужчина по решению суда должен был выплачивать алименты в пользу своего несовершеннолетнего ребенка. Но он этого не делал, официально нигде не работал, из-за чего образовалась задолженность в сумме 200 тысяч рублей.

Мировой судья в соответствии со ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» признал должника виновным и наказал его обязательными работами.

Но и эта мера не повлияла на планы мужчин: он продолжил уклоняться от алиментов.

Тогда сотрудники УФССП России по Белгородской области принудительно доставили мужчину в подразделение судебных приставов, где и было возбуждено уголовное дело.

По итогам судебного заседания забывчивый отец был признан виновным в по ч.1 ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Его приговорили к девяти месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Мужчина был взят под стражу в зале суда.