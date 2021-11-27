Металлоинвест принял участие в обсуждении российско-канадского сотрудничества

Компания готова активно работать и делиться опытом с коллегами из других стран.

Российско-Канадский Деловой Совет создан в 2004 году - инициатива его создания возникла во время встречи Президента РФ Владимира Путина и Премьер-министра Канады Пола Мартина 12 октября 2004 г. Основная цель - развитие и укрепление долгосрочного сотрудничества между деловыми кругами Канады и России.

Прошедшее заседание было итоговым за 2021 год и посвящалось принципам ESG и новым возможностям сотрудничества российского и канадского бизнеса.

Встрече предшествовала работа более 600 экспертов в составе шести отраслевых групп в таких областях, как медико-биологическая промышленность, здравоохранение и телемедицина, строительство и инфраструктура, чистые технологии в горнодобывающей промышленности, металлургия и нефтегазовая отрасли, сельскохозяйственные и продовольственные технологии, аэрокосмическая и транспортная промышленность, информационно-коммуникационные технологии.

На заседании Совета также выступили директор департамента стран Европы, Северной Америки, СНГ и многостороннего экономического сотрудничества Минпромторга России Михаил Анисимов, помощник заместителя министра международных отношений и франкоязычных стран правительства провинции Квебек Эрик Маркиз, председатель Фонда «Сколково» Аркадий Дворкович, старший вице-президент по связям с органами государственной власти и председатель исполнительного совета по вопросам ESG Kinross Gold Майк ван Аккой.

В мероприятии приняла участие и Компания «Металлоинвест».

- Несмотря на все существующие сложности, мы можем констатировать рост деловых отношений между Россией и Канадой. В этом, безусловно, есть позитивный вклад Совета, который создает уникальные возможности для тех, кто заинтересован в развитии своего бизнеса и инвестициях в динамично развивающиеся рынки. Важно сегодня отдать должное тем людям, благодаря энергии которых это стало возможным. Прежде всего, с российской стороны основателю нашей Компании Алишеру Бурхановичу Усманову, президенту РСПП Александру Николаевичу Шохину, канадским сопредседателям Совета в различные годы – Нейтану Ханту, Лу Наумовски, Жилю Бретону, – отметил генеральный директор Металлоинвеста и сопредседатель РКаДС Назим Эфендиев. – Канада и Россия обладают значительными компетенциями в области производства сырья для выплавки низкоуглеродной стали. Сотрудничество между нашими странами способно сыграть одну из ключевых ролей в том числе в международной климатической повестке. Мы готовы активно участвовать в совместной работе и делиться опытом с нашими коллегами из других стран. Уверен, что Совет станет площадкой для новых продуктивных диалогов, установления долгосрочных отношений и создания новых деловых партнерств.

В завершении заседания состоялось вручение почетных наград Совета. За приверженность ценностям организации и значительный вклад в развитие деловых отношений между двумя странами были отмечены Алишер Усманов и Назим Эфендиев.

По-особенному искренней стала церемония посмертного награждения Андрея Варичева, генерального директора Металлоинвеста в период с 2013 по 2020 год. Нейтан Хант, модератор заседания и экспредседатель Национального Совета директоров Канадской деловой ассоциации в России и Евразии (CERBA), передал памятную награду за гуманизм и искреннюю поддержку, выходящую за рамки формальных обязательств, вдове Андрея Владимировича – Ирине Анненковой.

- Именно в деятельности Совета природные качества Андрея раскрывались в полной мере. Он был патриотом, при этом понимал, уважал и чувствовал людей другой культуры. В период сложных отношений между странами удалось сделать многое и сплотить людей благодаря силе его личности. Он искренне стремился доказать, что человеческие отношения не должны страдать от временных негативных тенденций на политической арене. Я искренне благодарна всем, кто хранит память об Андрее, – сказала она.