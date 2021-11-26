Семьи в Воронежской области теперь могут получать статус многодетных через электронные сервисы

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Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов в ходе рабочей встречи с главой парламентского Комитета по труду и соцзащите населения Людмилой Ипполитовой обсудил ряд социальных законопроектов, которые региональные депутаты рассматривают в осеннюю сессию.

В частности, речь шла о ряде уже принятых законов, которые направлены на поддержку семей с детьми. Они позволяют упростить и сделать более удобным получение мер соцподдержки.

Так, внесение изменений в законодательство позволило многодетным родителям подавать онлайн-заявки на получение семьей такого статуса через интернет-портал Воронежской области. Раньше это можно было сделать только через местные управления соцзащиты или МФЦ, но из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции были введены ограничения на личный прием граждан, что усложнило сбор и предоставление всех нужных документов.

– Депутаты регионального парламента приняли решение расширить перечень структур, в которые можно обратиться в онлайн-режиме за оформлением документов, — рассказала Людмила Ипполитова. — В электронном виде их теперь можно направить через информационную систему «Портал Воронежской области в сети Интернет». Форма заявления на выдачу удостоверения многодетной семьи уже представлена на ресурсе. Электронная приемная прошла успешное тестирование и уже начала прием заявлений от жителей региона.

Спикер регионального парламента подчеркнул важность доступности электронных сервисов для семей с детьми.

– Мы законодательно расширили перечень ресурсов, которые позволяют родителям существенно экономить время при записи детей в детсады и школы, оформлении необходимых документов и получении выплат в рамках социальной поддержки для семей с детьми, — напомнил Владимир Нетёсов. — Мы продолжим работать над тем, чтобы жители региона смогли получать услуги максимально удобно и просто.

Также парламентарии приняли изменения в еще один региональный закон, направленный на поддержку семей с детьми. Ими был расширен круг медицинских организаций, которые могут выдавать заключение врачебной комиссии о необходимости дополнительного питания для беременных женщин, кормящих мам, а также детей в возрасте до трех лет.

Такое решение было обусловлено тем, что многие женщины во время и после беременности состоят на учете в медицинских организациях, не подведомственных департаменту здравоохранения региона. Речь идет, например, о таких поликлиниках, как «РЖД-МЕДИЦИНА», медсанчасти МСЧ и МВД и др. Пациентки этих учреждений были лишены права на получение социальной выплаты. Между тем только в 2020 году в этих медорганизациях на учете состояли свыше тысячи беременных женщин. Теперь после корректировки порядка назначения и выплаты денежной компенсации на приобретение продуктов полноценного питания беременным, кормящим мамам, а также детям в возрасте до трех лет, льготы будут распространяться на всех, кто в них нуждается по медицинским показаниям.

В рамках встречи также затронули вопрос изменений в Закон Воронежской области «О региональной социальной доплате к пенсии». На ближайшем заседании депутаты закрепят поправками беззаявительный порядок назначения этой социальной доплаты жителям региона с пенсией меньше прожиточного минимума. Норма начнет действовать с 1 января 2022 года. К тому же, согласно планируемым изменениям, органы соцзащиты должны будут извещать пенсионера об установлении ему социальной доплаты к пенсии в течение пяти рабочих дней со дня вынесения решения.