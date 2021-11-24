Все об электронных больничных: в Белгороде прошел тематический круглый стол

На повестке дня - актуальные темы, насущные вопросы и нововведения грядущего года. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Подобные мероприятия уже не в первый раз проходят в области. В нынешнем году встреча состоялась в частично удаленном режиме: его участниками в сети стали более 150 представителей предприятий и организаций региона. От них спикерам поступило и немало вопросов – недаром круглый стол носил название «Всё об электронных больничных в Белгородской области в вопросах и ответах».

Получать электронные больничные (ЭЛН) россияне смогли с 1 июля 2017 года. Как подчеркнула на мероприятии Ирина Шушкова, управляющий БРО ФСС РФ, с момента реализации закона, система обязательного социального страхования стала более прозрачной. Электронный больничный признан равнозначным листкам нетрудоспособности на бумажном носителе. Его невозможно подделать, он может запрашиваться страхователями неоднократно, а количество ошибок при заполнении документа уменьшилось.

- Важно, что введена возможность оформления ЭЛН одновременно с пилотным проектом ФСС «Прямые выплаты», при котором региональное отделение Фонда выплачивает пособия напрямую гражданину на основе данных из реестра, сформированного страхователем. Процесс стал еще более простым и оперативным, - подчеркнула начальник отдела информатизации регионального отделения Фонда.

Ирина Шушкова подчеркивает: электронный больничный удобен всем. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

На сегодня система эффективное взаимодействие работодателей и ФСС в регионе отлажена и оптимизирована.

- Фондом внедрена система «Социальный Электронный Документооборот», позволяющая значительно ускорить обмен документами и содержащейся в них информацией в электронной форме между нами и страхователем, - рассказала начальник отдела информатизации Инна Шведова. - И происходит это как при прямом подключении к данному электронному сервису Фонда, так и с использованием программного обеспечения, установленного у страхователя. Хочу подчеркнуть, что наличие СЭДО у работодателя – это его большое преимущество.

В отношении цифровизации у граждан часто возникает вопрос: достаточно ли защищены их личные данные?

- Доступ к сведениям больничного ограничен, а его содержание хранится в зашифрованном виде, – успокаивает белгородцев Людмила Маслова, начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством регионального отделения ФСС. - Более того, работодатель не видит информации о диагнозе. А вот подключиться к системе выдачи ЭЛН можно по всей стране – к примеру, информацию могут запросить медицинские организации из других городов и регионов, где человек продолжит лечение. Сам же пациент может отслеживать данные о дате открытия и закрытия больничного, размере выплаты и другой информации в мобильном приложении «Социальный навигатор», в личном кабинете на сайтах ФСС и Госуслуг.

В ФСС напоминают: с 1 января 2022 года больничные не будут оформляться на бумаге. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Преимуществ для гражданина много. В первую очередь, система ЭЛН максимально исключает возможность ошибок при заполнении документа, его номер хранится в базе Фонда и можно не переживать, что больничный лист будет потерян или испорчен. «Это – важный момент в вопросе защиты прав трудящихся», - подчеркнула главный технический инспектор труда Белгородского областного объединения организаций профсоюзов Наталья Меженина.

Упрощена и работа медиков: оформление электронного больничного занимает меньше времени, поэтому врач может больше внимания уделить пациенту. Кроме этого, как рассказывает и.о. заместителя главврача по клинико-экспертной работе ОГБУЗ «Городская поликлиника г.Белгород» Елена Кладиева, в разы сокращается и число конфликтных ситуаций, связанных с недочётами при оформлении листка нетрудоспособности.

Для работодателя же, в первую очередь, сокращаются расходы на ведение и хранение бумажной отчётности, трудозатраты при формировании реестров сведений, необходимых для назначения и выплаты пособия, направляемых в ФСС.

представители организаций и предприятий региона задавали вопросы спикерам в режиме он-лайн. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Важно, что согласно федеральному закону, с 1 января 2022 года все листки нетрудоспособности будут формироваться в электронном виде.

- Это связано с изменением механизма выплаты пособий, - поясняет начальник отдела назначения и осуществления страховых выплат застрахованным гражданам регионального отделения Фонда Марина Стребкова. - По факту закрытия больничного листа в автоматизированном режиме страхователю будет направлен реестр сформированных сведений, необходимых для выплаты пособия. Работодатель, проверив данные и внеся необходимые изменения, возвращает его в Фонд для назначения и выплаты пособия.