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Общество20 ноября 2021 19:00

Электронные больничные: белгородские эксперты ответят на актуальные вопросы

23 ноября состоится тематический круглый стол, информационным партнером которого выступит «Комсомольская правда»
Екатерина ПАПАКИНА
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Представители белгородских предприятий смогут не только услышать множество полезной информации, но и задать вопрос спикерам.

Представители белгородских предприятий смогут не только услышать множество полезной информации, но и задать вопрос спикерам.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В чем заключаются преимущества электронного листка нетрудоспособности для гражданина и работодателя? Насколько важные изменения ждут нас в 2022 году? Что такое Единая система идентификации и аутентификации? Какие коррективы внесли пандемия и меры по недопущению распространения коронавируса в процесс оформления больничных листов? На эти и другие вопросы в ходе мероприятия ответят спикеры, а также подробнее расскажут о государственных услугах Фонда социального страхования РФ, его цифровых социальных сервисах.

В работе круглого стола примут участие управляющий Белгородским региональным отделением ФСС РФ Ирина Шушкова и руководители профильных отделов Фонда, представители Белгородского областного объединения профсоюзов, медицинского сообщества, а также различных предприятий региона.

Отметим, что подобные мероприятия с участием экспертов Фонда, уже не в первый раз проходят в Белгородской области. В нынешнем году круглый стол состоится в режиме он-лайн. Начало мероприятия – в 12.00.

Подключиться к круглому столу можно, зарегистрировавшись здесь.

Пресс-центр