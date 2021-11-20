Электронные больничные: белгородские эксперты ответят на актуальные вопросы

Представители белгородских предприятий смогут не только услышать множество полезной информации, но и задать вопрос спикерам. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В чем заключаются преимущества электронного листка нетрудоспособности для гражданина и работодателя? Насколько важные изменения ждут нас в 2022 году? Что такое Единая система идентификации и аутентификации? Какие коррективы внесли пандемия и меры по недопущению распространения коронавируса в процесс оформления больничных листов? На эти и другие вопросы в ходе мероприятия ответят спикеры, а также подробнее расскажут о государственных услугах Фонда социального страхования РФ, его цифровых социальных сервисах.

В работе круглого стола примут участие управляющий Белгородским региональным отделением ФСС РФ Ирина Шушкова и руководители профильных отделов Фонда, представители Белгородского областного объединения профсоюзов, медицинского сообщества, а также различных предприятий региона.

Отметим, что подобные мероприятия с участием экспертов Фонда, уже не в первый раз проходят в Белгородской области. В нынешнем году круглый стол состоится в режиме он-лайн. Начало мероприятия – в 12.00.

Подключиться к круглому столу можно, зарегистрировавшись здесь.