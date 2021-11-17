В Белгородской области учитель английского языка назвал ученика «куском урода»

Педагог обратилась к своему подопечному с фразой: «Да что бы ты облез 20 раз! Зачеркивай, урода кусок». Фото видео.

Учитель английского языка в частной школе Just English в Старом Осколе назвала своего ученика «куском урода». Фрагмент урока на видео сняла местная жительница, которая случайно зашла в здание, где находится школа.

Педагог обратилась к своему подопечному с фразой: «Да что бы ты облез 20 раз! Зачеркивай, урода кусок».

Спустя несколько секунд учительница пояснила свое поведение детям: «Я так думаю, что если человека называть «урода кусок», он моментально понимает, что надо писать. До чего вы себя довели, что пока на вас не рявкнешь, не обзовешь вас, вы не работаете».

Позже автор видео зашла в кабинет и поинтересовалась, почему учительница так общается со своими учениками. На что педагог ответила, что вообще не понимает, о чем идет речь, и попыталась вытолкнуть женщину из кабинета.

Как пояснили «КП» в региональном департаменте образования, «сейчас идет выяснение всех деталей произошедшего. И хотя заведение частное, департамент будет реагировать. Но для начала нужно разобраться в случившемся».

В свою очередь ни один из телефонов школы не отвечает. «Комсомолка» продолжает следить за ситуацией.

Напомним, что в ноябре 2019 года в одной из школ Белгорода подрались учитель информатики и его ученик. В тот же день директор образовательного учреждения Анна Козловцева сообщила об увольнении нарушившего «правила педагогической этики» преподавателя. Но позже в департаменте образования отметили, что увольнять учителя не будут, но мужчина получит дисциплинарное взыскание.