Угарный газ - коварный "молчаливый убийца"

Регулярная проверка дымоходов и вентиляционных каналов поможет избежать беды.

Характерное для осенне-зимнего периода происшествие – отравление угарным газом, образующимся при работе газовых приборов. В первую очередь это касается газовых колонок, котлов и печей: отравления происходят при нарушении или полном прекращении естественной тяги. И самое опасное, что происходит это незаметно, так как угарный газ не имеет ни цвета, ни запаха.

Важно помнить

Во время эксплуатации газовых приборов нужно обеспечить постоянный приток свежего воздуха, открыв форточку или поставив окно в «режим проветривания». Необходимо регулярно проверять дымоходы и вентиляционные каналы. Для этого следует обращаться в специализированные организации, которые проводят обследование дымовых и вентиляционных каналов, что позволяет заблаговременно найти и устранить нарушения.

Основными причинами трагических событий, связанных с использованием газа в быту, становятся: грубое нарушение правил эксплуатации газового оборудования, использование изношенных газовых приборов, их самостоятельный монтаж или ремонт.

При эксплуатации газовых колонок категорически запрещено отключать автоматику безопасности, что часто делается абонентами при плохой тяге. В результате угарный газ, не уходящий полностью в дымоход, может вызвать отравление.

При использовании печного газового оборудования одной из основных причин отравления является закрытие шибера - маленькой заслонки в дымоходе, препятствующей выходу продуктов сгорания в трубу.

Вентиляция – на особом контроле

Особое внимание необходимо обратить на принудительную вентиляцию в ванной комнате и вытяжку на кухне.

Жилые дома проектируются в соответствии с определенными нормами воздухообмена для ванной, кухни и других помещений. В том случае, если проектом дома не предусмотрена установка принудительной вентиляции с подключением к электропитанию в вентканале, ее монтаж запрещен, поскольку нарушается естественный воздухообмен в помещении, предусмотренный проектом.

Также опасно использовать вытяжку над газовой плитой! Одновременная работа газовой колонки и вытяжки даже при исправных дымоходе и вентиляционном канале приводит к так называемому «опрокидыванию тяги», из-за чего продукты сгорания начинают поступать в жилое помещение!

Существуют рециркуляционные вытяжки для плит, которые не подключаются к вентиляции. Их задача - очищать воздух, пропуская его через свою систему фильтров. Подобные вытяжки не влияют на воздухообмен в помещении и безопасны для использования.

Важно помнить: газ в доме - это не только комфорт, но и опасность.

Знай!

Как помочь при отравлении угарным газом?

Симптомами отравления угарным газом в зависимости от степени поражения и общего состояния организма являются: головокружение, головная боль, тошнота, рвота, шум в ушах, одышка, кашель, слезящиеся глаза.

Главная помощь при первых признаках отравления заключается в немедленном прекращении дальнейшего проникновения ядовитой окиси углерода в организм потерпевшего. Его следует срочно вывести из загрязненного помещения, обеспечить доступ чистого воздуха. Вызвать «скорую помощь» со стационарного телефона по номеру «03» или с мобильного – «103».

Будь начеку!

Причинами нарушения естественной тяги могут быть:

- обратная тяга, которая возможна при расположении оголов ка дымохода в зоне ветрового подпора;

- засоры и завалы в дымоходе;

- обмерзание или разрушение оголовка дымохода;

- неплотности дымохода, через которые происходят присосы холодного воздуха, повреждения и неплотности соединительных труб;

- отвод продуктов сгорания через непрогретый, непросушенный канал;

- недостаток притока воздуха.

Газовики напоминают о необходимости ежегодного проведения технического обслуживания газового оборудования. Это – залог вашей безопасности!