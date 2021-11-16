Металлоинвест – активный участник благоустройства Белгородчины

Компания помогает делать жизнь белгородцев уютнее и комфортней.

Правительство области подвело итоги конкурса на самый благоустроенный населенный пункт. Решение о присуждении призовых мест принимается на основании технико-экономических показателей развития и благоустройства населённых пунктов, их архитектурного оформления, проведения социальных реформ в сфере ЖКХ, энергоресурсосбережения, экологического и санитарного состояния, охраны труда.

Старый Оскол и Губкин – города присутствия Металлоинвеста – заняли, соответственно, первое и второе место в категории городов с населением свыше 50 тысяч человек.

- Повышение привлекательности региона для молодых специалистов, создание комфортных условий для жизни и работы, проведения культурного досуга и занятий спортом – обязательные условия для динамичного развития экономики региона, – отметил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. – Я поздравляю и благодарю за проделанную работу глав и сотрудников администраций, специалистов профильных служб, всех, кто в каждодневном режиме вовлечен в эту важную задачу. Отдельное спасибо нашим партнерам из Металлоинвеста за их вклад, неравнодушный и активный подход к решению самых насущных вопросов жителей Белгородчины.

Ежегодно Металлоинвест и правительство Белгородской области согласовывают и совместно реализуют программу социально-экономического партнёрства (СЭП). Общий объем инвестиций в программу в 2021 году составил 5,53 миллиарда рублей, в том числе 2 миллиарда – средства Металлоинвеста.

На выделенные в рамках СЭП средства в Старом Осколе и Губкине возводят новые и модернизируют существующие социальные объекты, спортивные и игровые площадки, парки и скверы. Больницы, школы и детские сады оснащаются современным оборудованием, строятся дороги и обустраиваются дворовые территории. Реализуются корпоративные социальные программы.

Отметим, что на предприятиях Металлоинвеста в регионе – Лебединском горно-обогатительном комбинате и Оскольском электрометаллургическом комбинате им. А.А. Угарова – трудится более 22 тысяч человек. Предприятия входят в число крупнейших налогоплательщиков региона: общий объём налогов, перечисленных в консолидированный бюджет Белгородской области в 2020 году, составил около 17 миллиардов рублей.