«Открытие»: доходность инвестиций клиентов растет

Активы инвесторов в ОПИФ выросли на 217%, а в ЗПИФ - в 8 раз.

На 30 сентября 2021 года объем средств частных клиентов в открытых паевых инвестиционных фондах Управляющей Компании «Открытие» (входит в группу ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», бренд «Открытие Инвестиции») составил 39 миллиардов рублей. Количество клиентов (физических лиц), разместивших средства в ОПИФы под управлением компании, увеличилось на 191% и достигло 38600 человек.

Стабильно высокими по итогам III квартала стали результаты доходности ОПИФ УК «Открытие». По данным Investfunds, ОПИФ «Открытие – Глобальные инвестиции» за год сохраняет первое место по доходности среди смешанных фондов, вкладывающихся в иностранные активы (+21,97%), а за три года занимает первую строчку среди всех российских смешанных фондов (+98,81%). ОПИФ «Открытие – Лидеры инноваций» входит в число лидеров по доходности среди фондов технологического сектора с активами более 1 миллиарда рублей за год (+21,17%) и за 3 года (+94,04%).

Компания наращивает активы и в закрытых паевых инвестиционных фондах. Так, по итогам девяти месяцев 2021 года объем средств в ЗПИФ вырос более чем в 8 раз (на 754%) в сравнении с показателями годом ранее и достиг 7 025 миллионов рублей.

А совокупное количество клиентов (физических лиц) достигло 120 625 человек, что на 18 % больше, чем годом ранее. Количество уникальных клиентов за год выросло до 112 885 человек, увеличившись на 13% по сравнению с показателями прошлого года.

Активный прирост продемонстрировал и пул институциональных клиентов: в сравнении с аналогичным отчетным периодом 2020 года он составил 52,5%, а объем средств под управлением превысил 218 миллиардов рублей.

Благодаря успешным результатам и росту заинтересованности клиентов совокупные активы под управлением компании на 30 сентября 2021 достигли 320 млрд рублей и выросли более чем на 50 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Константин Федулинский, генеральный директор компании подчеркивает:

- Оценивая итоги прошедших 9 месяцев, уже сейчас можно с уверенностью назвать 2021 год одним из самых успешных с точки зрения ключевых направлений нашего бизнеса. И мы не намерены останавливаться на достигнутом – будем и дальше предлагать нашим клиентам только самые эффективные продукты в тесном сотрудничестве с банком «Открытие» и «Открытие Брокер».

Отметим, что в III квартале 2021 года УК «Открытие» запустила 6 новых БПИФ и сформировала линейку биржевых фондов. Фонды ориентированы на различные классы активов и валюты, широкое географическое покрытие, а также разный уровень риска. В результате клиенты могут инвестировать в готовые портфели акций и облигаций ведущих эмитентов России, США, Европы и Азии.