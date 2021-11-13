«Железная бабушка» из Белгородской области зарегистрировала 15 рекордов России

фото: со страницы Марии Колтаковой в "Инстаграм".

Ветеран Великой Отечественной войны из Белгородской области Мария Колтакова известна на всю страну. Ее неспроста называют «железная бабушка». В свои 99 лет Мария Денисовна не перестает удивлять жизнелюбием и смело бросает вызовы возрасту.

Недавно она стала пятнадцатикратным рекордсменом России, зарегистрировав еще два достижения. На этот раз Мария Колтакова прокатилась на багги и совершила полет на реактивном самолете Л-29.

Можно смело сказать, что за свою жизнь она покорила все стихии. В 93 года фронтовичка совершила первый прыжок с парашютом, посвятив его брату, занимавшемуся до войны этим видом спорта и не вернувшемуся с поля боя. Она уже ныряла с аквалангом, летала на воздушном шаре и планере, парила в аэротрубе. В 2018-м году Мария Денисовна стала самым пожилым картингистом и штурманом соревнований по джип-триалу, а в 2020-м – самой возрастной участницей чемпионата по пулевой стрельбе. Ветеран также каталась на байке с «Ночными волками» и минувшей весной ездила в танке. Многие достижения ветерана вошли в Книгу рекордов России. Мария Колтакова уверяет, что пятнадцать рекородов - еще не предел.

- Бояться перестала во время Великой Отечественной войны. А, раз ничего не боюсь, значит, буду жить, - говорит ветеран.

Железный характер Марии Денисовны проявился еще в годы войны. В 1942 году она добровольцем из родного Кемерово ушла на фронт. Служила в санитарном батальоне, при этом выполняя функции связиста и разведчика. Свою первую награду – медаль «За отвагу» - получила в Воронеже из рук командующего Ивана Черняховского за то, что вытащила из-под огня 25 раненых бойцов. Всего же за время войны она вынесла с поля боя более 300 раненых. Была дважды ранена, контужена и заживо погребена под землей. Однажды ее родители даже получили похоронку. Победу встретила в Праге. Мария Колтакова награждена орденом Славы III степени, орденом Отечественной войны I степени, а также медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги».