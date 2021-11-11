Игорь Маковский отметил,что достойный уровень оплаты труда и социальные гарантии сотрудников – главный приоритет компании

Игорь Маковский поблагодарил первичные профсоюзные организации за результативное взаимодействие

На заседании комиссии, которое провел Генеральный директор «Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье», состоялись переговоры с представителями профсоюзной организации «Россети Центр и Приволжье» по вопросам регулирования социально-трудовых отношений в рамках разработки и заключения Коллективного договора.

Глава энергокомпании, открывая встречу, поблагодарил первичные профсоюзные организации за результативное взаимодействие и подчеркнул, что усилия, направленные на укрепление системы корпоративного социального партнерства, способствуют защите интересов сотрудников и обеспечению для них комфортных и безопасных условий труда и отдыха.

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В рамках переговоров обсуждалось дальнейшее совершенствование Коллективного договора с целью повышения уровня оплаты труда и дополнительных материальных выплат. При безусловном сохранении всех действующих льгот и гарантий, эти меры обеспечат надежную поддержку персонала во всех регионах присутствия Общества.

- Нашей целью, прежде всего, является обеспечение каждому работнику достойного уровня заработной платы и предоставление дополнительных льгот и гарантий. Честные и открытые переговоры с профсоюзами по заключению Коллективного договора ПАО «Россети Центр и Приволжье» направлены на повышение уровня социальной защищенности сотрудников, а значит – на создание условий для стабильной работы и дальнейшего развития компании, – отметил Игорь Маковский.