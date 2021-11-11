Металлоинвест принимает участие в образовательном процессе молодежи

Компания и ее партнеры разработали целую программу для подготовки нужных промышленности специалистов. Фото: "КП" Архив

Металлоинвест, компания JSA Group, входящая в «ИКС Холдинг», и Московский физико-технический институт начали реализацию совместной программы по подготовке кадров для цифровизации в сфере промышленности.

- Горно-металлургическая отрасль проходит стадию глобальной трансформации. Цифровизация позволяет превращать комбинаты в «умные» предприятия, быть более гибкими, бережно расходовать ресурсы, менять роли людей в цепочке производства, гарантировать их безопасность, – подчеркнул генеральный директор Металлоинвеста Назим Эфендиев. – Московский физико-технический институт – ведущий технический вуз страны и передовой научный центр. Благодаря нашему сотрудничеству Компания получит подготовленных специалистов и сможет существенно ускорить разработку и внедрение передовых решений.

Специалистами компаний будет совместно разработана целевая образовательная программа магистратуры «Цифровизация в промышленной сфере». Первые десять студентов будут набраны в следующем году.

- Мы ощущаем нехватку профессионалов в области новейших технологий, включая машинное зрение, блокчейн и искусственный интеллект, а также аналитики и работы с большими массивами данных, – отмечает директор по цифровой трансформации компании Металлоинвеста Юлия Шуткина. – Целевая программа позволит нам начать готовить студентов к решению реальных задач ещё до окончания института. Планируем уже с пятого курса магистратуры вовлекать студентов в проекты по цифровизации с перспективой продолжения работы над ними уже в качестве наших сотрудников.

Вторым направлением сотрудничества станет создание гибридных проектных команд из числа экспертов Металлоинвеста, JSA Group и МФТИ для разработки технологий под конкретные производственные задачи в горно-металлургической отрасли. Со стороны института в работе команд примут участие доценты и кандидаты физико-математических наук по направлениям теоретической физики и компьютерного моделирования, информационных технологий и прикладной математике, а также студенты старших курсов.

Благодаря совместной работе планируется оптимизировать или найти новые решения в таких областях, как применение компьютерного зрения для оценки качества поверхности и выявления дефектов на верхней стороне листового проката, применение предиктивного анализа в доменном производстве, система слежения за чугуновозными ковшами и других.

Компания JSA Group уже передала в лаборатории Института аэромеханики и летательной техники (ИАЛТ), являющегося структурным подразделением МФТИ, ряд проектов, работа над которыми будет вестись совместно с учащимися.

Третьим направлением совместной работы Металлоинвеста, JSA Group и МФТИ в рамках сотрудничества станет проведение форума разработчиков или, иначе говоря, хакатона. Планируется, что он пройдет в первом квартале 2022 года и будет включать в себя проработку реальных бизнес-кейсов в области цифровизации производства. Хакатон позволит представителям компаний пообщаться с десятками студентов и выпускников МФТИ, увидеть их «в деле», предложить самым перспективным варианты стажировки в компаниях с дальнейшим трудоустройством.

- Партнерство МФТИ с компаниями JSA Group и Металлоинвест, включающее открытие новых образовательных программ, совместные R&D проекты и привлечение студентов к решению реальных задач индустрии, органично вписывается в стратегическую программу развития института на среднесрочную перспективу, – прокомментировал ректор МФТИ Дмитрий Ливанов, – Наше сотрудничество поможет развитию горно-металлургической отрасли, решению бизнес-задач компаний-партнеров, и положительно скажется на востребованности наших исследователей и выпускников.