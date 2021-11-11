Энергетики зафиксировали в Белгородской области три факта порчи энергооборудования

В Яковлевском районе бригада службы ЛЭП обнаружила на одной из опор разрушение 10 из 12 изоляторов в результате расстрела из охотничьего ружья

Факты хищения и повреждения зафиксированы в Шебекинском, Яковлевском и Белгородском районах области. По каждому проводятся следственные действия.

В Шебекино пресечена попытка хищения металлического уголка с анкерной опоры ВЛ 35 кВ Шебекино – Новая Таволжанка, расположенной на улице Щорса. Полиция задержала подозреваемых на месте происшествия, когда они газовой горелкой срезали с поваленной опоры металл и грузили его в автомобиль при помощи крана-манипулятора. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ («Кража»). В настоящее время проводятся следственные действия.

Похожий инцидент произошел на территории Яковлевского горокруга вблизи поселка Алексеевка. В 11:19 на пульте диспетчера появился сигнал «земля», свидетельствующий о повреждении изоляции либо падении провода на воздушной линии 35 кВ Рудник – Алексеевка.

На месте произошедшего бригада службы ЛЭП обнаружила на одной из опор разрушение 10 из 12 изоляторов в результате расстрела, предположительно, из охотничьего ружья. Энергетики вызвали полицию и службу безопасности филиала, которые приступили к проведению следственных мероприятий по поиску нарушителей. Поврежденный участок воздушной линии сразу был выведен в ремонт. К счастью, обошлось без нарушения электроснабжения потребителей, однако так бывает не всегда.

В селе Ближняя Игуменка Белгородского района выявлено хищение отрезков выходов кабеля из 13 опор наружного освещения. ОМВД России по Белгородскому району проводит проверочные мероприятия с целью установления виновных и возмещения нанесенного филиалу материального ущерба.

Законодательство предусматривает серьезное наказание за хищение электрооборудования и приведение в негодность объектов жизнеобеспечения, в частности, штрафы в размере от 100 до 500 тысяч рублей, исправительные работы и даже лишение свободы.

- Защита целостности объектов электросетевой инфраструктуры – важнейший фактор обеспечения надежного электроснабжения потребителей. Хищение и умышленная порча линий электропередачи и подстанций могут привести к аварийным отключениям электроснабжения и стать причиной электротравматизма людей, случайно оказавшихся вблизи повреждённого объекта. К тому же, пострадают от отсутствия электроэнергии обычные жители – без электричества могут остаться детские сады, школы, больницы и другие социальные учреждения, – отметил исполняющий обязанности генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» Сергей Решетников.