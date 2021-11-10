Металлоинвест поделился опытом организации добровольческого движения

Представители Металлоинвеста приняли участие в панельной дискуссии о новых тенденциях в развитии добровольческого движения.

Организаторами мероприятия являются Ассоциация Менеджеров, Национальный совет по корпоративному волонтёрству, Общественная палата города Москвы. Форум «Корпоративное волонтёрство: бизнес и общество» является одной из крупнейших в стране экспертных платформ по данной тематике. Целью проведения мероприятия в 2021 году стал анализ опыта корпоративного волонтёрства в России и за рубежом на современном этапе и в условиях пандемии, а также тиражирование его успешных практик.

Программа корпоративного волонтерства Металлоинвеста объединяет более 2 тысяч сотрудников Компании в пяти городах: Москве, Железногорске, Старом Осколе, Губкине и Новотроицке. Благодаря их усилиям всего за три последних года было реализовано почти 400 проектов, акций, образовательных курсов и тренингов.

Волонтеры становятся инициаторами решения значимых социальных проблем городов. Например, в Железногорске Курской области, волонтеры объединились со студентами политехнического колледжа и вместе изготавливают, и устанавливают пандусы в подъездах, чтобы люди с инвалидностью могли самостоятельно выходить из дома. В Старом Осколе и Железногорске волонтеры занимаются системным решением проблемы бездомных животных, планируют строительство приютов для животных.

Эксперты отметили, что решение стоящих сегодня перед компаниями стратегических задач невозможно без объединения усилий государства, общества и бизнеса. При этом, волонтёрство всё чаще выступает действенным инструментом для достижения этих целей: сотрудники активно содействуют позитивным изменениям, являются посредниками в диалоге, активно и настойчиво ускоряют принятие решений.

В начале 2021 года Металлоинвест представил новую Стратегию качественных изменений. Помимо амбициозных задач в производственной сфере, она подразумевает изменения корпоративной культуры, внедрения принципиально новых подходов, включая ответственное и осознанное отношение сотрудников к вопросам безопасности.

Масштабные изменения корпоративной культуры не могут происходить «сверху вниз». Нужны проводники этих новых идей, которые будут вдохновлять своим примером, активной жизненной позицией помогать меняться другим. Такими добровольными помощниками во многом становятся волонтёры Компании.

Металлоинвест реализует Экологическую программу и программу повышения энергоэффективности с суммарным объёмом инвестиций в 45 млрд рублей до 2025 года. В этом году утверждена Климатическая стратегия, согласно которой Компания достигнет углеродной нейтральности к 2050 году.

Волонтёры стали частью этих программ, внося свой вклад в достижение целей Металлоинвеста по данным направлениям. Они реализуют проект «Зелёный офис», занимаются экопросвещением, организовывают акции по раздельному сбору отходов и уборке территорий, высадке лесов.

Важно, что, взявшись за решение какой-то проблемы и обладая глубоким пониманием реальной проблемы, волонтёры не ограничиваются проведением разовой акции, а выстраивают системную работу, привлекая партнеров из НКО, бизнеса и органов власти.