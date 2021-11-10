Пандемия ударила по кошельку половины россиян

14% респондентов начали откладывать деньги на «черный день». Фото: Екатерина ПАПАКИНА

На вопросы отвечали совершеннолетние жители городов с населением более 100 тысяч человек.

52% опрошенных заявили об ухудшении финансового положения, лишь 6% признались, что в пандемию, наоборот, улучшили его. Кстати, год назад, в ноябре 2020-го, о снижении своих доходов из-за пандемии в ходе аналогичного опроса заявляла половина респондентов.

Что касается образа жизни, то 23% стали чаще заказывать еду и другие товары онлайн, а 17% - удаленно пользоваться финансовыми услугами. Каждый пятый начал меньше пользоваться общественным транспортом, 10% стали сильнее бояться заболеть и меньше доверять врачам. 12% боятся путешествовать, а вот 6% заявили, что во время пандемии, наоборот, начали больше знакомиться с Россией.

Многие россияне решили отказаться от путешествий, но есть и те, кто стал делать это чаще. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

При этом 37% россиян хотели бы полностью вернуться к своему допандемийному образу жизни. Хотя, в оценке перспектив окончания пандемии - оптимизма немного: 25% россиян считают, что ковид с нами навсегда, еще 21% ожидают окончания пандемии лишь через 3-5 лет.

О действующих ограничениях мнение такое: по мнению 62%, нам постоянно придется вакцинироваться. 36% считают, что навсегда останется масочный режим. 34% прогнозируют появление постоянных ковид-паспортов и QR-кодов. 29% полагают, что останется необходимость сдавать тесты на ковид при авиаперелетах, 16% прогнозируют сохранение термометрии в офисах.

К слову, некоторые приобретенные во время пандемии привычки сами россияне хотели бы оставить на всю жизнь. В топе ответов - желание больше внимания уделять своему здоровью, пользоваться финансовыми продуктами и услугами онлайн, сохранить возможность работать удаленно, путешествовать по России и не пользоваться наличными деньгами.