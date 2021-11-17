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Общество17 ноября 2021 9:59

Белгородец Александр Карапузов занял третье место во Всероссийском конкурсе «Народный участковый – 2021»

Подполковник полиции служит в органах внутренних дел больше тридцати лет, двадцать из них на одном участке
Анастасия Лемешко
На протяжении всего голосования жители региона активно поддерживали Александра Карапузова.

На протяжении всего голосования жители региона активно поддерживали Александра Карапузова.

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Стали известны имена победителей Всероссийского конкурса «Народный участковый – 2021». Напомним, он ежегодно проводится МВД России и газетой «Комсомольская правда». Финальное онлайн-голосование традиционно проходило на сайте «КП». По его итогам участковый уполномоченный УМВД России по г. Старому Осколу подполковник полиции Александр Карапузов занял третье место, уступив только конкурсантам из Чеченской Республики и Хакасии.

Победителей объявили 17 ноября - в профессиональный праздник участковых уполномоченных. В режиме видеосвязи их поздравили глава МВД Владимир Колокольцев и главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин.

Александр Карапузов награжден грамотой и ценным подарком. В органах внутренних дел он служит уже больше тридцати лет. Двадцать из них проработал на одном участке. Под контролем полицейского более 100 улиц и переулков, а на попечении - более 3,5 тысяч человек. Большинство из них старший участковый знает не только в лицо, но и по имени. Жители городского округа тепло отзываются о сотруднике полиции и говорят, что в их глазах он действительно народный участковый. По словам старооскольцев, для него не существует понятия «рабочее время» - он всегда на связи и готов прийти на помощь.

О таких людях говорят: «Всю жизнь проработал на земле». По словам сослуживцев, Александру Карапузову не раз предлагали руководящие должности, но он остался верен своему делу.

- Если выбрал профессию по душе, она никогда не надоест, - считает полицейский. - Участковый должен быть честным и принципиальным, обладать горячим сердцем и холодным разумом. В любом человеке надо уметь разглядеть личность. От участкового люди ждут, прежде всего, помощи, поэтому равнодушию в этой профессии нет места.

За годы службы на счету подполковника полиции десятки раскрытых преступлений и пресеченных административных правонарушений. Несколько лет назад, объезжая административный участок, он заметил вышедшего из лесу подозрительного мужчину. При виде полицейской «Нивы», тот бросил рюкзак и стал убегать. Участковый не дал ему уйти, и, как оказалось, не зря. Оперативное чутье не подвело Александра Карапузова – задержанный им мужчина оказался находящимся в федеральном розыске за серию краж преступником.

А однажды его проницательность и умение найти подход даже к закоренелым бандитам помогли раскрыть особо тяжкое преступление. В слободе Стрелецкая была жестоко убита женщина. Подозрения пали на уголовника «со стажем», но тот выдвигал все новые и новые версии своей непричастности к убийству, а потом и вовсе замолчал. Ни оперативники, ни руководство криминальной милиции не могли наладить контакт с единственным подозреваемым. И вдруг злоумышленник заявил: «Буду говорить только со своим участковым. Уже спустя час он рассказывал Александру Карапузову, почему убил женщину, а потом показал, как совершил преступление и где спрятал орудие убийства.

Сослуживцы отзываются о финалисте конкурса как о человеке порядочном и трудолюбивом. Будучи оптимистом, он обладает хорошим чувством юмора, любит историю, всегда открыт к общению и готов подставить товарищам плечо. А еще он примерный семьянин. Вместе с супругой Александр Карапузов вырастил трех дочерей.

- Папа так редко бывал дома, и это научило нас самостоятельности. Мы помним, что в детстве нам его так не хватало, он был все время занят на службе. Он и сейчас занят. Это научило нас безграничной любви к нему, мы ценим каждую минуту, проведенную вместе, - говорят дочери подполковника полиции.

Александр Карапузов не раз отмечался руководством. Он награжден нагрудными знаками «За отличие в службе 1,2,3-й степени». В 2013-м году за участие в тушении лесных пожаров в Старооскольском городском округе удостоен медали МЧС «За усердие».

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