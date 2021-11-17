Белгородец Александр Карапузов занял третье место во Всероссийском конкурсе «Народный участковый – 2021»

На протяжении всего голосования жители региона активно поддерживали Александра Карапузова. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Стали известны имена победителей Всероссийского конкурса «Народный участковый – 2021». Напомним, он ежегодно проводится МВД России и газетой «Комсомольская правда». Финальное онлайн-голосование традиционно проходило на сайте «КП». По его итогам участковый уполномоченный УМВД России по г. Старому Осколу подполковник полиции Александр Карапузов занял третье место, уступив только конкурсантам из Чеченской Республики и Хакасии.

Победителей объявили 17 ноября - в профессиональный праздник участковых уполномоченных. В режиме видеосвязи их поздравили глава МВД Владимир Колокольцев и главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин.

Александр Карапузов награжден грамотой и ценным подарком. В органах внутренних дел он служит уже больше тридцати лет. Двадцать из них проработал на одном участке. Под контролем полицейского более 100 улиц и переулков, а на попечении - более 3,5 тысяч человек. Большинство из них старший участковый знает не только в лицо, но и по имени. Жители городского округа тепло отзываются о сотруднике полиции и говорят, что в их глазах он действительно народный участковый. По словам старооскольцев, для него не существует понятия «рабочее время» - он всегда на связи и готов прийти на помощь.

О таких людях говорят: «Всю жизнь проработал на земле». По словам сослуживцев, Александру Карапузову не раз предлагали руководящие должности, но он остался верен своему делу.

- Если выбрал профессию по душе, она никогда не надоест, - считает полицейский. - Участковый должен быть честным и принципиальным, обладать горячим сердцем и холодным разумом. В любом человеке надо уметь разглядеть личность. От участкового люди ждут, прежде всего, помощи, поэтому равнодушию в этой профессии нет места.

За годы службы на счету подполковника полиции десятки раскрытых преступлений и пресеченных административных правонарушений. Несколько лет назад, объезжая административный участок, он заметил вышедшего из лесу подозрительного мужчину. При виде полицейской «Нивы», тот бросил рюкзак и стал убегать. Участковый не дал ему уйти, и, как оказалось, не зря. Оперативное чутье не подвело Александра Карапузова – задержанный им мужчина оказался находящимся в федеральном розыске за серию краж преступником.

А однажды его проницательность и умение найти подход даже к закоренелым бандитам помогли раскрыть особо тяжкое преступление. В слободе Стрелецкая была жестоко убита женщина. Подозрения пали на уголовника «со стажем», но тот выдвигал все новые и новые версии своей непричастности к убийству, а потом и вовсе замолчал. Ни оперативники, ни руководство криминальной милиции не могли наладить контакт с единственным подозреваемым. И вдруг злоумышленник заявил: «Буду говорить только со своим участковым. Уже спустя час он рассказывал Александру Карапузову, почему убил женщину, а потом показал, как совершил преступление и где спрятал орудие убийства.

Сослуживцы отзываются о финалисте конкурса как о человеке порядочном и трудолюбивом. Будучи оптимистом, он обладает хорошим чувством юмора, любит историю, всегда открыт к общению и готов подставить товарищам плечо. А еще он примерный семьянин. Вместе с супругой Александр Карапузов вырастил трех дочерей.

- Папа так редко бывал дома, и это научило нас самостоятельности. Мы помним, что в детстве нам его так не хватало, он был все время занят на службе. Он и сейчас занят. Это научило нас безграничной любви к нему, мы ценим каждую минуту, проведенную вместе, - говорят дочери подполковника полиции.

Александр Карапузов не раз отмечался руководством. Он награжден нагрудными знаками «За отличие в службе 1,2,3-й степени». В 2013-м году за участие в тушении лесных пожаров в Старооскольском городском округе удостоен медали МЧС «За усердие».