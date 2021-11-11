Губернатор Белгородской области поручил пересмотреть порядок предоставления жилья госслужащим

фото: с сайта губернатора и правительства Белгородской области.

Глава региона Вячеслав Гладков во время рабочей встречи с руководителем департамента имущественных и земельных отношений Рустэмом Зайнуллиным поручил пересмотреть порядок предоставления служебного жилья для госслужащим. В первую очередь квартиры планируют давать врачам и учителям.

- Думаю, мы должны рассматривать возможность не предоставления жилья, а лишь частичной компенсации за его найм для служащих, привлеченных из других регионов или муниципалитетов и не имеющих собственности в Белгороде. То, каким образом раньше решались жилищные проблемы чиновников, считаю недопустимым, - отметил губернатор.

Порядок обеспечения служебным жильем врачей, учителей, работников культуры и спорта он предложил оставить без изменений. Глава региона также распорядился провести комплексную кадастровую оценку земли. По его словам, необходимо устранить пересечения или наложения земельных участков и реестровые ошибки. С такими проблемами зачастую сталкиваются собственники садовых участков, ИЖС и члены гаражных кооперативов.

- Теперь ни физическим, ни юридическим лицам не придется тратить на это деньги и время. В прошлом году из федерального бюджета на эти цели было выделено 30 миллионов рублей. Уже удалось провести работу в отношении 28 000 объектов, - сообщил Рустэм Зайнуллин.

В ходе встречи губернатор и новый руководитель департамента имущественных и земельных отношений также обсудили вопросы ремонта белгородских школ, аренды земель сельхозназначения, передачи жилья льготникам, поддержки малого и среднего предпринимательства и оформления санатория «Бригантина» в Крыму, куда планируют направлять белгородских детей. Он уже зарегистрирован за Белгородской областью. Первый заезд планировали организовать в этом году, но с учетом высказанных родителями замечаний перенесли на 2022 год.