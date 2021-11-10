В Белгородской области не планируют вводить режим ЧС из-за коронавируса

Глава региона в течение часа в режиме онлайн отвечал на вопросы белгородцев. фото: с сайта губернатора и правительства области.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в режиме онлайн ответил на вопросы жителей региона. Прямая трансляция проходила одновременно в трех соцсетях. Живое общение с подписчиками длилось час. Глава региона ответил почти на шестьдесят вопросов, многие из которых касались коронавируса и ограничительных мер и прививок.

- Рост заболеваемости по стране произошел с этого сентября. Если бы у нас не было такого высокого уровня вакцинации в области, то сегодня заболеваемость была бы в три-четыре раза выше, - отметил губернатор.

По его словам, для обеспечения лекарствами заразившихся COVID-19 в регионе вывели дополнительное финансирование. Для исключения осложнений течения болезни врачи выдают медикаменты пациентам с признаками ковида без ПЦР-тестов. В стационарах уже на сегодняшний день развернуто 3600 коек с кислородом. К концу декабря кислород подключат еще 850.

Для экстренных больных в поликлиниках открыли отделения неотложной помощи. В режим амбулаторного ковидного госпиталя перевели шестую поликлинику. Это позволило разделить потоки пациентов и повысить качество оказываемых им медицинских услуг. С сентября работает единый номер вызова врача на дом – 122. В районе Белгорода и Старого Оскола строятся два инфекционных центра, которые введут в эксплуатацию в середине декабря.

Многие вопросы, которые белгородцы адресовали губернатору, касались доступа в торговые центры и места общественного пользования по QR-кодам. Глава региона ответил, что это вынужденная и компромиссная мера, которая позволяет защитить жителей и дать возможность работать бизнесу.

- Мы отменим их тогда, когда ситуация изменится. Введение ЧС разрушит малый и средний бизнес, но главное — эпидемиологическая ситуация сейчас не требует этого, - отметил Вячеслав Гладков.