Металлоинвест принял участие в UIMF - 2021

Эксперты Металлоинвеста поделились с коллегами опытом внедрения передовых технологий на предприятиях Компании.

Цель Международного Горного Форума Узбекистана – привлечение внимания специалистов и экспертов к ключевым вопросам развития промышленности и продвижения передовых достижений в области разведки, освоения месторождений, добычи полезных ископаемых, цифровизации. Важные темы обсуждались представителями ключевых горных компаний, международных финансовых организаций, отраслевых министерств, профессионалами и специалистами индустрии.

Практики Металлоинствета были представлены в рамках сессии «Digital Mining: Модернизация горно-металлургической отрасли – цифровое развитие».

Директор горного дивизиона Металлоинвеста Ринат Исмагилов отметил, что реализуемая Компанией Стратегия качественных изменений, рассчитанная до 2032 года, является ответом в том числе на такие вызовы нового времени, как рост конкуренции и ужесточение требований в области экологии.

Наиболее значимые инвестиционные проекты Металлоинвеста нацелены на рост маржинальности продаж, повышение операционной и управленческой эффективности, устойчивое развитие.

Компания меняет горнотранспортные схемы карьеров, переходя на циклично-поточные технологии. Строительство двух очередей дробильно-конвейерного комплекса в карьере МГОКа позволит добиться снижения операционных затрат на 5%. Реализация циклично-поточной технологии в карьере ЛГОКа позволит снизить себестоимость горных работ на 18%.

Завершение строительства корпуса дообогащения концентрата на Михайловском ГОКе им. А.В. Варичева и внедрение технологии флотации концентрата на Михайловском и Лебединском ГОКах позволит компании стать третьей в мире, способной получать концентрат высочайшего качества – с содержанием железа 71% и кремния на уровне 1-1,5%.

Реконструкция обжиговых машин на МГОК, ЛГОК и ОЭМК им. А.А. Угарова обеспечит от 3 до 7% сокращения затрат на энергоносители. А реконструкция первой установки ГБЖ на ЛГОКе позволит за счёт внедрения кислородной инжекции добиться повышения производительности на 10%.

Ведется строительство нового завода ГБЖ в Железногорске и четвёртой установки ГБЖ на Лебединском ГОКе. Оба проекта – со сроками реализации в 2024-2025 гг. Суммарно объём производства ГБЖ вырастет с 4,6 до 9 млн тонн в год.

- Наши комплексные проекты по поднятию качества концентрата, реконструкции обжиговых машин и производству ГБЖ создают основу для изменения традиционной схемы производства стали. Использование брикетов в электрических печах позволяет снизить прямые и косвенные выбросы СО2 до 50% и на 35% – энергопотребление. Мы не просто говорим о «зелёной» металлургии. Мы полным ходом внедряем эти технологии на наших предприятиях и помогаем снижать нагрузку на окружающую среду нашим партнерам и клиентам, – рассказал Ринат Исмагилов.

Цифровизация основных производственных процессов является одним из ключевых направлений модернизации предприятий Металлоинвеста. Компания внедряет горно-геологические информационные системы на Михайловском и Лебединском ГОКах. В результате горное управление, расположенное в Москве, сможет совместно с предприятиями в регионах вести мониторинг и управление горными работами – начиная от распределения задач в рамках одной недели до среднесрочной и долгосрочной перспективы.

Ранее реализована система управления горнотранспортным комплексом: самосвалы и экскаваторы связаны единой автоматизированной системой, которая позволяет направлять технику на нужный участок. В целом это дало прирост производительности карьеров около 11%.

Производительность и скорость буровых работ повышена на 5-7% за счёт оснащения буровых станков автоматизированными системами.

Внедрены беспилотники при проведении маркшейдерских работ. Сегодня получаемая таким образом визуализация по качеству и детализации маркшейдерской съемки полностью соответствует всем требованиям в данной области.

Ринат Исмагилов подчеркнул, что реализация столь амбициозных проектов не возможна без инвестиций в развитие сотрудников. В современных условиях повышение уровня профессионализма становится одним из ключевых факторов успешности бизнеса.