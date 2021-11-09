«Открытие» вновь увеличивает показатели

Рентабельность капитала группы (ROTE) за 9 месяцев 2021 года увеличилась до 19,1%.

По итогам 9 месяцев 2021 года чистая прибыль группы превысила 58 миллиардов рублей, общий норматив достаточности капитала группы (Базель III) составил на 30 сентября 2021 года 14,4%.

Совокупные активы банковской группы «Открытие» с начала 2021 года увеличились на 9%. В их структуре активов превалирует кредитный портфель - приходится 51% (по итогам 9 месяцев 2021 года он увеличился на 18%). Портфель крупного корпоративного бизнеса с начала года увеличился на 11% (объем выданных средств вырос до 887 миллиардов рублей), малого и среднего бизнеса - на 23% (рост выдач на 43%, до 138 миллиардов), розничного - на 30% с объемом в 236 миллиардов.

Средства клиентов являются основным источником фондирования для группы с долей 67% от ее обязательств, увеличившись на 10%. Средства физических лиц составляют 51% от общего объема, и 56% из них приходится на срочные депозиты.

Как подчеркивает Михаил Задорнов, президент – председатель правления ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», в рамках стратегии развития группы как ведущей технологической платформы группа продолжает запускать инновационные продукты и внедрять цифровые технологии во все бизнес-процессы.

- В третьем квартале мы расширили функционал мобильного приложения банка и запустили ряд новых роботизированных сервисов для предпринимателей. Также введен в эксплуатацию консолидированный центр обработки данных для компаний группы, который поможет обеспечить адаптивность инфраструктуры к росту нашего бизнеса, снизить стоимость владения вычислительными мощностями и повысить доступность ИТ-сервисов.

Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность группы – на сайте: ir.open.ru.