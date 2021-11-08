Как и в каком режиме учатся белгородские школьники

Введена «кабинетная система» – за каждым классом закреплен отдельный кабинет. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С сегодняшнего дня белгородские школьники вернулись за парты после осенних каникул.

- Во всех образовательных учреждениях введен альтернативный комплекс безопасности, - информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

В школах открыты дополнительные входы и разведены «потоки» учащихся, чтобы избежать массового скопления детей. Пропускной режим обязательно осуществляется в присутствии медицинского работника и дежурного учителя (классного руководителя). Непременным условием остаются термометрия бесконтактными приборами и санитарная обработка рук детей и взрослых.

Изменено расписание уроков, по которому учебные занятия для школьников начинаются в разное время. Кроме того, введена «кабинетная система» – за каждым классом закреплен отдельный кабинет. В течение учебного дня во всех кабинетах поверхности парт, стулья, дверные ручки обрабатывают антисептическими средствами, помещения проветривают по графику.

Все школы Белгородской области оснащены рециркуляторами, которые установлены в коридорах, столовых, местах возможного скопления детей.

Скорректирован и график работы школьных столовых. Теперь наполняемость обеденного зала не должна превышать 50 процентов его площади, соответственно, рассадка детей во время завтраков, обедов или полдников – разреженная.

Проведение внеклассных мероприятий разрешено только для обучающихся одного класса.

Детские сады региона с сегодняшнего дня работают в штатном режиме.

Напомним, что начало осенних каникул в общеобразовательных организациях региона было перенесено с 1 ноября на 25 октября, их длительность увеличена на семь календарных дней. Таким образом, отдыхали школьники от занятий до 7 ноября включительно.