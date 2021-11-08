Белгородские грибники нашли 50-килограммовую авиационную бомбу

Все обнаруженные взрывоопасные предметы взрывотехники вывезли на специальный полигон и ликвидировали. Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

- На минувшей неделе белгородские взрывотехники изъяли и обезвредили 13 снарядов времен Великой Отечественной войны, - информирует пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

В частности, 1 ноября в селе Таврово Белгородского района грибники нашли в лесу минометную мину 81 мм. 2 ноября в поселке Северный Белгородского района в подвале одного из домой жители обнаружили артиллерийский снаряд 45 мм.

6 ноября в районе микрорайона Опытная Станция Алексеевского городского округа грибники наткнулись на 50-килограммовую авиационную бомбу. 7 ноября в селе Меловое Губкинского городского округа при проведении земляных работ была найдена советская ручная граната РГД-33.

Все обнаруженные взрывоопасные предметы взрывотехники вывезли на специальный полигон и ликвидировали.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает при обнаружении взрывоопасных предметов категорически запрещается: - прикасаться, поднимать, переносить или перекатывать подозрительный предмет с места на место; - наносить удары (ударять по корпусу, одним предметом о другой); - закапывать в землю или бросать в водоем; - разбирать или распиливать; - бросать в костер или разводить огонь вблизи подобного предмета.

Необходимо немедленно сообщить о подозрительной находке по телефону «112». При проведении земляных работ - прекратить всякую деятельность; установить предупредительные знаки на месте обнаружения предмета, используя подручные материалы.