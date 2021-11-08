Белгородские энергетики теперь могут быстро делать скважины под кабельные линии, не повреждая дорожное полотно

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Современная установка горизонтально-направленного бурения на гусеничном ходу поступила в распоряжение управления обеспечения производства филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго». Механизм предназначен для прокладки подземных кабельных линий электропередачи закрытым бестраншейным методом под автотрассами, железнодорожными путями, путепроводами.

Этот вид работ довольно часто применяется при строительстве электрических сетей в городских условиях и густонаселенных микрорайонах индивидуальной застройки. Главными преимуществами управляемой бурильной установки, по сравнению с другими видами землеройной техники, являются ее высокая производительность и экономичность.

Установка позволяет быстро и эффективно делать скважины под кабельные линии диаметром порядка 0,8 метра и длиной до 500 метров, не повреждая дорожное полотно, коммуникации и природный ландшафт. Она оснащена функциями автоматизированного контроля процесса бурения и удаленного автоматического отключения. Весь процесс управления отображается на встроенном ЖК-дисплее.

В настоящее время энергетики уже приступили к работам на спецтранспорте, предварительно пройдя курс обучения, который включал в себя как теорию, так и практическое управления бурильной установкой с выработкой навыков повышения производительности труда.

Помимо установки, автопарк филиала в этом году пополнится низкорамным тралом, автовышкой, мульчером и трактором, а также электротехнической лабораторией. Новая техника значительно повысит эффективность и качество реализации производственных программ филиала, особенно в сезон максимальных нагрузок.

- Белгородэнерго активно участвует в реализации областных программ по развитию районов индивидуальной застройки, наружного освещения, обеспечивает технологическое присоединение объектов промышленности и социальной сферы к сетям. Как правило, линии электропередачи приходится прокладывать в густонаселенной и уже благоустроенной местности, поэтому главная задача энергетиков выполнить свою работу, не повреждая дорожное полотно, постройки, газоны, коммуникации и природный ландшафт, - отметил исполняющий обязанности заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» Сергей Решетников. – Также новая установка поможет сократить сроки и затраты на строительство сетей за счет отказа от привлечения подрядных организаций.