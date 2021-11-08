Металлоинвест улучшает кредитный портфель

Ведущий производитель и поставщик железной руды и ГБЖ на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали досрочно рефинансировал часть кредитного портфеля.

22 октября 2021 г. Компания разместила новый выпуск Еврооблигаций с погашением в 2028 г. на сумму 650 миллионов долларов и процентной ставкой 3,375% годовых. Такая ставка является рекордно низким уровнем купона по Еврооблигациям Металлоинвеста за более чем 10-ти летнюю историю присутствия на публичных рынках капитала. Новому выпуску присвоены кредитные рейтинги инвестиционного уровня от международных агентств S&P (BBB-) и Fitch (BBB-).

Результатом высокого интереса инвесторов к новому выпуску стал объем подписки, превысивший 1,5 миллиарда долларов в процессе формирования книги заявок, что позволило снизить итоговую ставку купона на 25 базисных пунктов относительно первоначальной индикации на уровне 3,625%. Бумаги приобретены инвесторами из Великобритании (30%), Европы (25%), России (18%), стран Азии (14%) и Северной и Южной Америк (13%). Около 54% выпуска было приобретено компаниями по управлению активами и фондами, 39% – банками и клиентами private banking, остальные – суверенными фондами.

Средства от размещения нового выпуска были направлены на расчеты по выкупу Еврооблигаций Компании, находившихся в обращении, номинальной стоимостью 800 миллионов долларов со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 4,85% годовых. Расчеты по тендеру завершены 5 ноября 2021 года.

Алексей Воронов, Заместитель генерального директора по финансам и экономике Компании, подчеркивает:

- Мы рады сообщить о завершении всех этапов сделки по досрочному рефинансированию части кредитного портфеля Компании. Новый 7-летний выпуск Еврооблигаций на сумму 650 миллионов долларов прошел не только по рекордно низкой для нас ставке купона – 3,375% годовых, но и зафиксировал наиболее узкий спред к суверенной кривой – около 90 базисных пунктов, что стало возможным в том числе за счет достигнутого в этом году инвестиционного рейтинга от всех трех международных агентств.

Руководитель сообщил, что вместе с полным выкупом Еврооблигаций-2024 номинальной стоимостью 800 миллионов долларов Компания снизила размер общего долга на 150 миллионов, улучшила параметры кредитного портфеля и привела ковенантный пакет по новому выпуску в соответствие с рыночными практиками для компаний с инвестиционным уровнем кредитного рейтинга.

Глобальными координаторами и букраннерами выступили J.P. Morgan, Sber CIB и Société Générale CIB, а ведущими организаторами и букраннерами размещения стали Gazprombank, UBS Investment Bank, Deutsche Bank, UniCredit Bank, IMI – Intesa Sanpaolo и VTB Capital.