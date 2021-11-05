Белгородцев предупредили о рейдах в рамках сезона охоты на пушного зверя

В Белгородской области стартует сезон охоты на пушного зверя. Фото: со страницы регионального Управления Росгвардии в соцсети.

Сезон охоты на пушного зверя в Белгородской области стартует в субботу, 6 ноября, и продлится до 22 февраля 2022 года. Сотрудники регионального Управления Росгвардии предупреждают, что в этот период комплексные группы будут проводить профилактические рейды.

Жителей региона просят соблюдать правила охоты и законодательства в сфере оборота оружия. Охотники обязательно должны иметь при себе документы, удостоверяющие их личность, а также разрешение на хранение и ношение оружия.

- За нарушение правил хранения и ношения оружия его владельцу грозит административная ответственность в виде административного штрафа от пятисот рублей до десяти тысяч рублей с конфискацией оружия или без таковой, либо лишения права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок от одного года до трех лет с конфискацией оружия или без таковой, - напомнил врио начальника Центра лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии Сергей Несмачный.

Сезон охоты на пернатую дичь в регионе начался 21 августа и продлится до 20 ноября. За это время в ходе рейдов росгвардейцы проверили около 100 охотничьих коллективов и свыше 1000 охотников. Выявлено 44 нарушения, из них – 22 в сфере оборота оружия. Два факта были связаны с ношением огнестрельного оружия в состоянии опьянения. Двадцать - с нарушением правил пользования объектами животного мира. Изъято 17 охотничьих гладкоствольных ружей. При этом из незаконного оборота оружие не изымалось.

Белгородцам напоминают правила транспортировки и использования оружия:

- во время охоты носить огнестрельное длинноствольное оружие необходимо в расчехленном состоянии, со снаряженным магазином или барабаном, поставленным на предохранитель (при наличии), а огнестрельное короткоствольное оружие - в кобуре в аналогичном виде;

- досылание патрона в патронник разрешается только при необходимости применения оружия либо для защиты жизни, здоровья и собственности в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости;

- владельцы осуществляют транспортирование оружия по территории России в количестве не более 5 единиц и патронов не более 1000 штук на основании разрешений территориального органа Росгвардии на хранение, хранение и ношение, хранение и использование, на ввоз в Российскую Федерацию соответствующих видов, типов и моделей оружия либо лицензий на их приобретение, коллекционирование или экспонирование оружия;

- транспортирование оружия и патронов в количестве, превышающем указанные нормы, осуществляется в порядке, предусмотренном для юрлиц;

- граждане могут транспортировать оружие в чехлах, кобурах или специальных футлярах, а также в специальной упаковке производителя оружия;

- оружие при транспортировании должно находиться в разряженном состоянии отдельно от патронов.