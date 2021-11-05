Белгородские энергетики выявляют очаги потерь энергии в сетях с «Мобильным контролером»

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

С этого года бригады по учету электроэнергии филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» применяют в своей работе новый программно-аппаратный комплекс по контролю состояния приборов учета электрической энергии – «Мобильный контролер». С апреля в единую базу данных занесены результаты автоматизированной инструментальной проверки и фотофиксации показаний порядка 150 тысяч приборов учета потребителей.

«Мобильный контролер» предназначен для повышения эффективности и качества учета электроэнергии, а также для выявления потерь в сетях. Он обладает широкими функциональными возможностями по построению на карте заданного маршрута, просмотру заданий и статистики их выполнения.

Все обходчики оснащены мобильными устройствами с предустановленным на них приложением, на которое ежедневно поступает задание по проверке электросчетчиков и съему контрольных показаний. Результаты проверки в режиме онлайн заносятся в единую базу данных. Информация тут же поступает диспетчеру, который просматривает количество отработанных заданий, показания и характеристики проверенных электросчетчиков. При необходимости он может скачать фотографии или отследить нахождение обходчиков на маршруте. Данные информационного обмена между специалистами по учету и диспетчером хранятся на серверном оборудовании филиала.

«Внедрение программно-аппаратного комплекса повысило производительность труда персонала, – пояснил исполняющий обязанности заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» Сергей Решетников. – Данные инструментальной проверки и фотофиксации сразу проверяются на достоверность, так как в карточке потребителя уже отражены технические характеристики прибора учета, указана дата последней проверки и предыдущее контрольное показание. Если у контролера появились дополнительные пояснения, он может оставить их в виде комментария, и они сразу попадут диспетчеру для дальнейшей отработки. Все эти мероприятия направлены на повышение качества электроснабжения потребителей региона».