Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн: «Давайте дадим системе здравоохранения перевести дух!»

Митрополит уверен: ответственным отношением каждого из нас и общими усилиями вирус будет побежден. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

- Мы должны показать свое единство в борьбе с той бедой, которая охватила человечество. Каждый из нас должен внести свой вклад в общее дело, - подчеркивает Митрополит. – Важно помнить, что соблюдение гражданских норм и требований – это тоже наша обязанность как христиан.

И разъясняет: использовать средства индивидуальной защиты, воздержаться от посещения общественных мест, соблюдать санитарные противоэпидемические рекомендации. Особенно это касается белгородцев пожилого возраста, которых Владыка особенно призывает оставаться дома. «Чтобы храмы не закрывались, чтобы продолжались богослужения, чтобы мы могли общей молитвой просить заступничества и помощи у Господа – нужно усмирить нашу гордыню!»

Митрополит Иоанн рассказал об итогах встречи с губернатором: предложение Церкви о прямых трансляциях богослужений глава области поддержал. В ближайшее время их должен начать канал «Мир Белогорья», также прихожане могут присоединиться к службам в режиме онлайн на сайте и YouTube-канале Епархии. Приходам рекомендовано воспользоваться для трансляций и возможностями Instagram-каналов.

С целью уменьшения скопления людей в храмах, планируется ввести совершение Божественных литургий по часам – например, в 7 утра, затем в 9. Кроме того, Владыка рекомендовал настоятелям организовывать службы на открытом воздухе, обеспечивать людей санитайзерами для обработки рук, раздавать маски. А еще – договариваться с людьми, просить их сделать шаг навстречу ради общего блага.

Глава Белгородской митрополии особо подчеркнул, что священнослужители должны уделить этому особое внимание:

- Я предупреждаю благочинных и настоятелей: тех, кто отнесется безответственно – просто сниму с должностей. Потому что когда угроза нарастает, должна быть максимальная концентрация, и мы должны быть примером поведения для прихожан. Если все мы все будем делать пусть небольшие, но конкретные дела для предупреждения распространения коронавируса, я уверен: мы эту ситуацию переломим!