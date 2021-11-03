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Общество3 ноября 2021 20:07

Белгородец может стать Народным участковым России

Пока Александр Карапузов из Старого Оскола уступает только конкуренту из Чеченской Республики
Анастасия Лемешко
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Полицейского из Старого Оскола поддержали уже больше 14 500 человек.

Полицейского из Старого Оскола поддержали уже больше 14 500 человек.

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Полицейский из Белгородской области Александр Карапузов на сегодняшний день один из главных претендентов на звание «Народный участковый – 2021». Победителя жители страны выберут онлайн-голосованием, которое проходит с 1 по 10 ноября на сайте «Комсомолки».

В настоящее время за старооскольца проголосовало более 14500 человек. Сейчас он на втором месте в рейтинге и уступает только конкуренту из Чеченской Республики. Белгородцы могут помочь земляку выиграть всероссийский конкурс. Для этого необходимо перейти по ссылке и принять участие в онлайн-голосовании >>>.

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