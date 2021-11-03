В Белгородской области более 10 тысяч абонентов «Ростелекома» воспользовались «Цифровым переездом»

Сервис помогает клиентам при смене адреса «перенести» с собой услуги от «Ростелекома» без расторжения договора

С начала предоставления сервиса «Цифровой переезд» от «Ростелекома» в 2017 году этим предложением в Белгородской области воспользовались более 10 тысяч человек. В 2021 году почти две тысячи белгородцев прибегли к его помощи. При оформлении заявки через сайт абоненту предоставляется возможность воспользоваться специальным пакетом услуг со скидкой 50 % в течение первых двух месяцев.

- Наши земляки по разным причинам меняют место жительства. Переезд – это всегда непростой процесс. Мы быстро привыкаем к определенному уровню качества услуг связи, особенно если он высокий. Поэтому при смене места жительства абоненты не хотят терять все имеющиеся преимущества. Для облегчения переезда в новое жилье компания предлагает своим клиентам услугу “Цифровой переезд”, которая позволяет не только сохранить все тарифы и бонусы, но и остаться с прежним телефонным номером. Считаю, что в эпоху цифровых технологий, а также в условиях пандемии тратить время на посещение офисов обслуживания клиенты не должны, - подчеркнул Григорий Кузьменко, директор Белгородского филиала ПАО «Ростелеком».

- Наша семья недавно переехала из другого региона. Мы посчитали, что подключать заново все услуги связи будет очень затратно и по времени, и по деньгам. Поэтому воспользовались “Цифровым переездом” и не пожалели. Особенность сервиса в том, что не нужно расторгать договор. Услуги быстро переносятся самим оператором после подачи заявки. А ещё получили скидку 50 % на абонентскую плату в течение двух месяцев после переезда, - поделилась Евгения Селезнева, абонент «Ростелекома», г. Белгород.

Сервис «Цифровой переезд» помогает клиентам при смене адреса «перенести» с собой услуги от «Ростелекома» без расторжения договора. При этом номер телефона, бонусы, история покупок, интернет-оборудование, а также параметры настроек и обслуживания остаются прежними. Перенос услуг по новому адресу компания при наличии технической возможности проводит в срок от одного до трех дней.

Получить дополнительную информацию, проверить техническую возможность подключения услуг по новому адресу жительства и оформить заявку можно на сайте «Ростелекома» или по телефону горячей линии 8 800 1000 800.