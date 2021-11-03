Белгородский амбулаторный ковидный центр ежедневно обслуживает около полутора тысяч вызовов

Амбулаторный ковидный центр работает на базе шестой поликлиники Белгорода. фото с сайта губернатора и правительства Белгородской области.

Главный врач городской поликлиники Белгорода Ольга Полякова подвела итоги работы амбулаторного ковидного центра за первую неделю. Напомним, его создали на базе шестой поликлиники. В настоящее время здесь обслуживают пациентов не только из областного центра, но и из Белгородского района, Шебекинского и Яковлевского горокругов.

- Неделя была напряженной. Мы работали в авральном режиме. Хочу отметить, что первые дни прием был спокойным, когда еще не все жители знали, что можно обратиться в 6 поликлинику с симптомами ОРВИ и ковидом. Мы тогда принимали от 200 до 250 человек. Сейчас бьем рекорды, накануне приняли 860 человек, – рассказала Ольга Полякова.

Во внутренний колл-центр амбулаторного госпиталя в день поступает около двух тысяч вызовов. Их отрабатывают 36 медицинских бригад. Даже в минувшие выходные их все пришлось вывести на линию.

- Не нужно делать в день три-четыре вызова, чтобы к вам в день приезжали по несколько бригад. Вам достаточно совершить один вызов, мы с ним работаем. Мы не можем приехать к вам сразу, но в течение дня к вам обязательно придет доктор. Ежедневно каждый наш врач получает разнарядку на 40 вызовов и все отрабатывает, - отметила Ольга Полякова.

По ее словам, сейчас количество вызовов пошло на спад. Главврач городской поликлиники Белгорода связывает это с введением в регионе ограничений и нерабочих дней. Так 2 ноября медицинские бригады впервые обслужили 1080 вызовов, а не 1500 как обычно.