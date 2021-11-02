Белгородские энергетики проводят мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности

С начала года на подстанциях 6-10 кВ установлено уже 68 силовых трансформатора суммарной мощностью 15,61 МВА.

Экономический эффект от реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности в филиале ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» за восемь месяцев составил 3,23 млн кВтч, что составляет 83% от плана года и сопоставимо со среднемесячным потреблением Красненского района Белгородской области. Прогнозируемому досрочному выполнению производственных показателей способствует увеличение числа технических мероприятий в сетях 0,4-10 кВ, направленных на снижение энергопотребления и рациональное распределение мощности.

Максимальный объем электроэнергии – 1,9 млн кВтч – филиал сэкономил в результате замены 127 километров провода на перегруженных линиях электропередачи 0,4-10 кВ на провод большего сечения, в том числе СИП (самонесущий изолированный провод), который применяется при реконструкции линий в населенных пунктах.

Порядка 551 тыс. кВтч получен от выполнения различных организационных мероприятий по перераспределению мощности, в том числе от отключения трансформаторов в режимах малых нагрузок на подстанциях с двумя и более трансформаторами, отключения трансформаторов с сезонной нагрузкой и выравнивания нагрузок фаз в распределительных сетях 0,38 кВ.

И, наконец, на 216,50 тыс. кВтч снизились энергозатраты за счет замены силовых трансформаторов на современные аналоги со сниженным энергопотреблением. С начала года на подстанциях 6-10 кВ установлено уже 68 силовых трансформатора суммарной мощностью 15,61 МВА. Общее количество энергоэффективных силовых агрегатов достигло 1200 штук, а совокупный эффект за шесть лет их применения, с момента установки первого трансформатора, составил уже 4,10 млн. кВтч.

Ожидаемый эффект от выполнения мероприятий программы и внедрения энергосберегающих технологий в производственной деятельности по прогнозам специалистов в 2021 году может составить не менее 3,97 млн кВтч.

- Энергоэффективность и энергосбережение входят в число стратегических направлений технологического развития страны, поэтому требования в части обязательного применения светодиодного освещения, автоматики управления системами освещения, отопления и вентиляции, устройств компенсации реактивной мощности в обязательном порядке включены в проектно-сметную документацию по возведению объектов энергетики, – отметил исполняющий обязанности заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» Сергей Решетников. – Рачительное использование энергоресурсов позволяет нам не только высвобождать средства для решения первоочередных производственных задач, но и, в конечном итоге, улучшать общую экологическую ситуацию в регионе.