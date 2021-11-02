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Общество2 ноября 2021 17:40

Белгородские оперативники задержали 21 участника преступного сообщества и изъяли 370 килограммов наркотиков

На счету злоумышленников 49 эпизодов криминальной деятельности
Анастасия Лемешко
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Белгородские оперативники изъяли из незаконного оборота 370 кг наркотиков.

Белгородские оперативники изъяли из незаконного оборота 370 кг наркотиков.

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Белгородские оперативники и следователи во взаимодействии с сотрудниками ГУНК МВД России и коллегами из других регионов пресекли деятельность межрегионального преступного сообщества. Его участники организовали каналы поставки и сбыта наркотиков в различные точки страны.

По версии следствия, сообщество орудовало в период декабря 2016 по декабрь 2020 года. Злоумышленники поставляли на территорию Белгородской и Ростовской областей оптовые партии наркотиков. Затем они распределялись в другие регионы.

В криминальную структуру входили так называемые кураторы, перевозчики, операторы, фасовщики, вербовщики, кадровики и менеджеры. Была и своя имитированная служба безопасности. Сбывали наркотики бесконтактным способом – через систему тайников. На нижней ступени находились как раз курьеры-закладчики, через которых запрещенный товар и доходил до потребителей.

- Статус участников криминальной структуры со временем мог меняться. Для них были предусмотрены как штрафные санкции, так и продвижение по «карьерной лестнице», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

Всего оперативники при силовой поддержке спецподразделения «Гром» задержали на территории Белгородской, Московской, Владимирской, Тульской, Ростовской и Курской областей 21 участника криминальной структуры. Из незаконного оборота изъято 370 килограммов запрещенных веществ.

- Из них более 251 килограмма синтетических наркотиков, более 45 килограммов марихуаны, свыше 59 килограммов гашиша, более 9,5 килограммов мефедрона, а также свыше 439 граммов МДМА, - сообщает пресс-служба УМВД региона.

На счету фигурантов в общей сложности 49 эпизодов противоправной деятельности. Это не только незаконный оборот наркотиков, но и контрабанда табачных изделий, незаконный оборот оружия и боеприпасов. По всем фактам были возбуждены уголовные дела. В ходе следствия удалось установить, что все задержанные являются звеньями одной цепи. В настоящее время им инкриминируют участие в преступном сообществе. По решению суда всем фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Белгородские оперативники изъяли из незаконного оборота 370 кг наркотиков
видео: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.
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